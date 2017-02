„Dahoam“-Star und TV-Senderchef nehmen Musikalbum auf – so klingt’s

München - Was ist Heimat? Zum ewigen Thema gibt es nun neue Facetten – und zwar vom bayerisch-steirischen Duo BlankWeinek. Die haben ihre erste CD veröffentlicht.

Das BR-Fernsehen hat die Frage längst mit bayerischem Pragmatismus beantwortet: Dahoam is Dahoam. Über 1800 Folgen zeigen, dass man da wohl nicht ganz falsch liegt. Einer der beliebtesten Schauspieler der Sendung ist Harry Blank alias Mike Preissinger. Doch auch abseits des Fernsehstudios befasst sich der 48-Jährige mit dem Zuhause. Gemeinsam mit An­dreas Weinek, Geschäftsführer des History-Channels. Sie bilden das Duo BlankWeinek. Der eine Bayer, der andere aus der Steiermark. Eine herrliche Mischung aus Balkansound, Folk, Heubodenfest-Stimmung und Bierzelt-Gesang. „Bayerische Chansons“: So nennen die zwei das. „Man kann auch sagen: Österreicher trifft auf Bayern“, sagt Weinek (45). Er ist das Mastermind hinter den doppelsinnigen Texten und den vogelwilden Melodien.

Eine Runde Laufen an der Isar – schwupps, da ist die neue Melodie oder Textzeile. „Laufen ist für mich eine ganz wichtige Art des Kreativprozesses. Manchmal kommt so ein Wort daher und dann denke ich: Daraus kannst was machen!“, erzählt Weinek. Wo seine Heimat ist? Er überlegt – doch der Historiker in ihm wehrt sich zunächst: „Ja, der Begriff Heimat. Damit ist so viel Schindluder getrieben worden.“ Jeder müsse ihn für sich selbst definieren. „Heimat ist für mich gar nicht so sehr regional begrenzt. Das ist sowohl Österreich, wo ich geboren wurde, aber doch auch München, wo mein Lebensmittelpunkt ist.“

Ihr erstes Album haben BlankWeinek mit Heimspiel überschrieben. Sie machen sich einen Spaß daraus, mit verschiedenen Bedeutungen von Wörtern in ihrer Muttersprache zu spielen. Kann auch Sprache Heimat sein? „Im Gegenteil“, lacht Weinek. „Als ich neulich in der Ursteiermark war, habe ich mich nicht mehr so heimisch gefühlt. Als ich den Dialekt hörte, dachte ich eher: Hier komme ich her?“

Und auch mit dem Bairischen musste er erst warm werden. Heute schreibt er „für den Herrn Blank“ die bairischen Texte – nicht immer von Erfolg gekrönt. „Er nimmt schon einige Sachen an, doch manchmal ruft er: Das kennt keiner! Aber das ist ja auch Teil unserer Performance, dass wir mit der Sprache herumspielen.“ Denn so melancholisch die Themen, so heiter die Melodien und Auftritte des Duos. Alles spontan.

Am liebsten mag Weinek es „bös“. Die heile Dahoam is Dahoam-Welt, das ist nicht die ihre. Und Harry freut sich auch, ab und zu in eine andere Rolle abzutauchen…

Katja Kraft

Am Samstag in der Kulturschranne in Dachau, Restkarten an der Abendkasse. Am 4. März spielt das Duo im Heppel & Ettlich.