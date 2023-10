Alle Kultur-Highlights auf einen Blick

Deutsches Theater München

Das Deutsche Theater ist das Musical-Haus der Stadt München. Auf dem Spielplan stehen aber auch Shows, Konzerte und Tanz. Ein Ausblick auf die Saison 23/24.

Wenn es draußen allmählich ungemütlich wird, gehen auf Münchens Bühnen die Lichter an. Das Herbst- und Winterprogramm im Deutschen Theater hält für jeden Geschmack ein besonderes Kulturhighlight bereit. 2024 kann man sich dann auf Jukebox-Musicals und einige Erst- und Uraufführungen freuen.

Alle Musicals auf einen Blick

Robin Hood

+ Die Aufführung Robin Hood im Deutschen Theater München. © Christian Tech/Deutsches Theater München

Im November erleben Sie die weltbekannte Saga um Robin Hood, der mit seinen Gefährten in den Wäldern von Nottingham gegen die Unterdrückung kämpft. Die Musik für das Musical schrieb Weltstar Chris de Burgh.

Spielzeit im Deutschen Theater:

8. November 2023 - 15. November 2023

Weitere Infos zur Robin Hood Aufführung

Ku’damm 56 – Das Musical

+ Die Aufführung Ku‘damm 56 im Deutschen Theater München. © Dominik Ernst/Deutsches Theater München

Atemberaubende Tanzszenen, hochemotionale Momente und mitreißende Songs: Ku’damm 56 – Das Musical entführt in das Berlin der 50er. In der aus der ZDF-Erfolgsserie bekannten Geschichte rebelliert die Jugend gegen unterdrückende Rollenmuster und konservative Werte.

Spielzeit im Deutschen Theater:

29. November 2023 - 17. Dezember 2023

Weitere Infos zur Ku‘damm 56 Aufführung

Shadowland

+ Die Aufführung Ku‘damm 56 im Deutschen Theater München. © John Kane/Deutsches Theater München

Zur Weihnachtszeit verzaubert Shadowland mit einer Geschichte über das Erwachsenwerden. Mit magischem Schattenspiel erschafft das Pilobolus Dance Theatre eine faszinierende Traumwelt zwischen Akrobatik und Poesie.

Spielzeit im Deutschen Theater:

19. Dezember 2023 - 31. Dezember 2023

Weitere Infos zur Shadowland Aufführung

West Side Story

+ Die Aufführung West Side Story im Deutschen Theater München. © Johan Persson/Deutsches Theater München

Mutig, brisant und wegweisend kehrt der Musical-Klassiker West Side Story in einer englischen Neuinszenierung zurück. Die berührenden Melodien Leonard Bernsteins wie „Maria“, „Somewhere“ und „America“ sind aktueller denn je.

Spielzeit im Deutschen Theater:

4. Januar 2024 - 14. Januar 2024

Weitere Infos zur West Side Story Aufführung

Pasión de Buena Vista

Pasión de Buena Vista nimmt das Publikum mit auf eine Reise in die Wiege der Rumba, des Mambo und Son, hinein in kubanische Nächte. Zu heißen Rhythmen verkörpert eine bunt gekleidete Tanzformation aus Havanna ausgelassene Lebensfreude und lädt zum Mitfeiern ein.

Spielzeit im Deutschen Theater:

22. Januar 2024 - 24. Januar 2024

Weitere Infos zur Pasión de Buena Vista Aufführung

One Night of Tina

One Night of Tina bringt die Welthits der Queen of Rock wie „The Best“, „Private Dancer“ oder „What‘s love got to do with it” und ihr von Höhen und Tiefen geprägtes Leben in einer spektakulären Tribute-Show auf die Bühne.

Spielzeit im Deutschen Theater:

5. Februar 2024 - 7. Februar 2024

Weitere Infos zur One Night of Tina Aufführung

This is the Greatest Show!

Ein Muss für Musical-Fans! Stars wie Jan Ammann, Patrick Stanke und Michaela Schober singen die größten Musical-Hits aller Zeiten. This is the Greatest Show! spannt einen Bogen von „Tanz der Vampire“ über „Die Eiskönigin“ bis hin zu „Hamilton“.

Spielzeit im Deutschen Theater:

19. Februar 2024 - 20. Februar 2024

Weitere Infos zur This is the Greatest Show! Aufführung

Der große Gatsby

+ Die Aufführung Der große Gatsby im Deutschen Theater München. © Birgit Gufler/Deutsches Theater München

Der große Gatsby entführt in die schillernde Welt der Reichen und Schönen. Mit dekadentem Bühnenbild, Ballett, Akrobatik, Stepptanz und swingender Musik bringt das Tanztheater die „Roaring Twenties“ auf die Bühne.

Spielzeit im Deutschen Theater:

23. Februar 2024 - 3. März 2024

Weitere Infos zur Der Große Gatsby Aufführung

Footloose – Das Musical

+ Die Aufführung Footloose im Deutschen Theater München. © Jeremy Daniel/Deutsches Theater München

Kein Fuß bleibt still, Mitfiebern und Mitsingen ist angesagt, wenn Teenager Ren gegen das Tanzverbot in seiner Stadt rebelliert. Mit dem Oscar-nominierten Soundtrack von „Holding out for a hero“ bis „Almost Paradise“ lässt Footloose – Das Musical das Lebensgefühl der 80er wieder aufleben.

Spielzeit im Deutschen Theater:

5. März 2024 - 17. März 2024

Weitere Infos zur Footloose Aufführung

SIX

+ Die Aufführung SIX im Deutschen Theater München. © Pamela Raith Photography/Deutsches Theater München

Divorced, beheaded, live! Der Broadway-Erfolg SIX kommt erstmals nach Deutschland. Das 80-minütige Konzert-Battle der sechs Ex-Frauen von König Heinrich VIII. knackte auf Spotify und Tik Tok alle Erfolge.

Spielzeit im Deutschen Theater:

26. März 2024 - 7. April 2024

Weitere Infos zur SIX Aufführung

Zauberflöte – Das Musical

Frank Nimsgern hat aus Mozarts beliebter Oper ein Musical geschaffen. Mit Patrick Stanke in der Hauptrolle feiert Zauberflöte – Das Musical Welturaufführung in München.

Spielzeit im Deutschen Theater:

11. April 2024 - 21. April 2024

Weitere Infos zur Zauberflöte Aufführung

Falco – Das Musical

+ Die Aufführung Falco im Deutschen Theater München. © Marcel Klette/Deutsches Theater München

„Out Of The Dark“, „Jeanny“, „Rock Me Amadeus“, … Falco – Das Musical ist eine Hommage an das größte Genie der deutschsprachigen Pop-Geschichte.

Spielzeit im Deutschen Theater:

21. Mai 2024 - 26. Mai 2024

Weitere Infos zur Falco Aufführung

Rock of Ages

+ Die Aufführung Rock of Ages im Deutschen Theater München. © Nico Moser/Deutsches Theater München

Mit Hits wie „Here I Go Again“ oder „The Final Countdown“ und jeder Menge Humor bringt Rock of Ages im Mai die 80er-Jahre zurück auf die Bühne. Wird es Drew und Sherrie gelingen, den Bourbon Room zu retten?

Spielzeit im Deutschen Theater:

28. Mai 2024 - 2. Juni 2024

Weitere Infos zur Rock of Ages Aufführung

all you need is love!

+ Die Aufführung all you need is love! im Deutschen Theater München. © Dietmar Bramsel/Deutsches Theater München

Das Erfolgs-Musical all you need is love! erzählt die Geschichte der Beatles, angefangen vom Star-Club bis hin zum Weltruhm. Natürlich mit allen Hits von „Yesterday“ bis „Hey Jude“.

Spielzeit im Deutschen Theater:

4. Juni 2024 bis 9. Juni 2024

Weitere Infos zur all you need is love! Aufführung

