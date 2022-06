Die Toten Hosen: Wie gemacht fürs Olystadion

Von: Kathrin Brack

Rund 35 000 Besucher dürfen unter anderem abstimmen, ob „Bayern“ oder die „Jägermeister“ gespielt wird. © Florian Vit/ Martin Hangen

Gänsehaut, Fangesänge und Erinnerungen an Urlaub in Bayern: Die Toten Hosen haben am Samstag 40 Jahre Bandgeschichte im Olympiastadion gefeiert. Unsere Kritik:

Sie wollten es so. Was bitteschön kann Campino denn dafür, wenn das Publikum die vermeintlich falsche Entscheidung getroffen hat? „Zehn kleine Jägermeister“ oder „Bayern“, nur einen Song würden sie spielen, hatte der Frontmann der Toten Hosen mit gespielter Strenge gesagt und rund 35 000 Konzertbesucher im Olympiastadion durch lautes Rufen abstimmen lassen. Knapp lagen die „Jägermeister“ vorn. Und nun wird gebuht, weil sie „Bayern“ trotzdem hören wollen? „So geht das ja nicht“, befindet Campino.

Sagenhafte 40 Jahre Bandgeschichte gilt es an diesem Samstagabend in München unterm Zeltdach aufzuarbeiten und natürlich zu feiern. Vor Kurzem meinte Campino im Gespräch mit unserer Zeitung, die Hosen seien seiner Meinung nach mehr Handwerker denn Künstler. Doch schon der Einstieg in den Abend ist Kunst mit Gänsehaut-Faktor: Aufgemacht wie der Trailer für einen alten Western, flimmert die Vorstellung der Bandmitglieder über die riesigen Leinwände der bunt bepinselten Bühne.

40 Jahre Die Toten Hosen: Campino erzählt Erinnerungen an Bayern

„Schön, dass ihr da seid! Wir sind froh, dass wir überhaupt noch irgendwo sind“, ruft Campino zur Begrüßung und scheint selbst ein wenig überrascht, dass er und seine Bandkollegen Andreas „Kuddel“ von Holst, Michael „Breiti“ Breitkopf, Andreas „Andi“ Meurer und Stephen „Vom“ Ritchie noch immer gemeinsam auf der Bühne stehen. Die Düsseldorfer Punkrocker sind zum 32. Mal in München, das wird er später am Abend erzählen. Wobei er großzügig einen Jugendtreff in Erding, aus dem sich die Band nach dem allerersten Konzert 1983 mit Bettlaken abseilen musste, München zuschlägt.

Gefühlt kaum gealtert ist auch Frontmann Campino, der an diesem Mittwoch seinen 60. Geburtstag feiert. © Florian Vit/ Martin Hangen

Gefühlt sind sie in diesen 40 Jahren kaum gealtert, auch wenn Campino an diesem Mittwoch seinen 60. Geburtstag feiert. Da ist immer noch jede Menge Bewegung, sie spurten über die Bühne, nur um für die Refrains blitzschnell zurück an ihren Platz zu gelangen. Während Schlagzeuger „Vom“ mit breitem Grinsen auf sein Instrument eindrischt. Und Campino wie ein Derwisch von der einen Bühnenseite zur anderen wirbelt, den Mikroständer stets am Mann und das grüne Hemd nach zwei Liedern nass geschwitzt. Sie spielen sich von „Alle sagen das“ vom kürzlich erschienenen Jubiläumsalbum „Alles aus Liebe“ über „Bonny & Clyde“, „Paradies“ und „Wannsee“ zu Nummern wie „Draußen vor der Tür“, das Campino seinem Vater widmet. Dazwischen erzählt er von Urlauben in Bayern, die er mochte, obwohl er es nicht mochte, die Lederhose seines Bruders tragen zu müssen. Oder von einem nächtlichen Ausflug an die Eisbachwelle.

Die Toten Hosen im Olystadion: Wie gemacht für dieses Stadion

Sie haben aber auch Wünsche ans Publikum. Zu „Steh auf, wenn du am Boden bist“ wollen sie ein Video für die diesjährige Weihnachtsfeier zusammenschneiden, erklärt der Sänger. Und hält mit dem Camcorder drauf, als sich das komplette Stadion hinsetzt, um beim Refrain begleitet von rotem Bengalo-Feuer wieder aufzuspringen. Das Publikum liefert, natürlich.

Die Fans machen gut mit an diesem heißen Juniabend. Die Songs der Toten Hosen sind aber auch wie gemacht fürs Stadion, fürs Mitgrölen, für ein kleines bisschen Horrorshow. Sie sind absolut mitreißend, auch nach so vielen Jahren auf der Bühne. Und „Bayern“? Ein wenig kokettiert Campino, dann spielen sie es natürlich doch. In München, im altehrwürdigen Stadion, „das muss ja fast sein“. Nicht nur die Songs sind für dieses Stadion gemacht. Auch die Toten Hosen gehören hier einfach hin.

Im Vorfeld des umjubelten Konzerts hatte es Ärger um falsche Gratistickets gegeben. Versehentlich waren 250 Tickets für null Euro angeboten worden. Bereits am Donnerstag spielten alte Bekannte der Hosen im Stadion: Die Ärzte gaben im Rahmen ihrer „Buffalo Bill in Rom“-Tour ein Konzert in München.