East 17, Rednex, 2 Unlimited und mehr: Mega-90er-Event in der Olympiahalle

Das wird ein Fest für Trash- und 90er-Fans. Gleich sechs Bands, die im Umz-umz-Zeitalter für Furore gesorgt hatten, treten beim Event „Die Mega 90er live!“ in der Olympiahalle auf.

Klar, „Cotton Eye Joe“ von Rednex oder „No Limit“ von 2 Unlimited kann jeder noch heute mitsingen, der in den 90ern aufgewachsen ist. Ob man die passenden Bands dazu - oder was von ihnen übrig ist - auch live sehen muss? Das muss jeder für sich entscheiden. Jedenfalls kommt es am 2. Dezember in der Olympiahalle zur geballten Dröhnung. Dort treten die folgenden Acts auf:

East 17

Snap!

Rednex

Whigfield

Masterboy

2 Unlimited

Dazu soll auch noch Antenne-Bayern-DJ Florian Weiss für Stimmung sorgen. Der Eintrittspreis ist vergleichsweise moderat: Tickets gibt es schon ab 19,90 Euro plus Gebühren bundesweit an allen VVK-Stellen.

Cengiz Kocaman, Projektleiter des Events, verspricht: „Wir sind eine großartige Non-Stop-Power-Show mit zwei Dutzend Tänzern, Tänzerinnen, Artisten, Kleinkünstlern und unseren Kult-DJs Thomas und Hans. Unsere Bühne ist wie eine riesige Zeitmaschine mit modernster Licht-, Ton-, LED- und Videotechnik, die jeden Besucher mit Lichtgeschwindigkeit zurück in diese verrückte Zeit bringt.“

Einlass ist am Samstag, 2. Dezember, ab 18 Uhr, los geht‘s um 20 Uhr.

Dass etwa bei Rednex und East 17 von der Originalbesetzung angeblich nicht mehr viel übrig ist, sollten Fans allerdings trotzdem wissen.

Lesen Sie auch: Dr. Alban, Emilia, Rednex, BSB: Was wurde aus den 90er-Stars?