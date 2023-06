Er hat fast alle überlebt und singt sie alle: Tom Jones (83) beim Tollwood ist schlichtweg ein Ereignis!

Das Tollwood-Festival wartete am Freitagabend mit einer lebenden Legende auf: Tom Jones. Der 83-jährige Waliser gab ein Konzert wie ein junger Gott. Vor 55 Jahren war er erstmals in München.

München - München vor 55 Jahren: der walisische Sänger Tom Jones ist zum ersten Mal in Bayerns Landeshauptstadt, als Gast der Bambi-Verleihung. Außerdem, wir schreiben das Jahr 1968, hängt der „Tiger“ (zu Beginn seiner Karriere war er als „Tiger Tom“ durch Kneipen und Bars getingelt) in vielen Jugendzimmern an der Wand. Tom Jones war im Bravo-Kalender von 1968 der „Star des Monats Juli“.



München 2023, Freitagabend, 19 Uhr: Tom Jones, 83 Jahre, geht langsamen Schrittes auf die Bühne der ausverkauften Tollwood-Musikarena und alle erheben sich von ihren Sitzen. Sie huldigen mit lautem Applaus der lebenden Legende, noch bevor diese überhaupt ein Wort gesagt und einen Ton gesungen hat. In den nächsten gut 100 Minuten wird Tom Jones einiges erzählen und vielmehr singen – beides mit viel Freude und wie ein junger Gott. „I was born like this, I had no choice. I was born with the gift of a golden voice“, lautet eine Zeile aus „Tower of Song“. Ein Lied von Leonard Cohen, einem von vielen Songschreibern und Musikern, die Tom Jones überlebt hat und deren Songs er auf seiner aktuellen Welttournee „Ages & Stages“ singt.

Tom Jones hat fürwahr eine goldene Stimme geschenkt bekommen, mit der er heute noch scheinbar mühelos alle Tonlagen und -längen erreicht. Mit viel Freude und einer perfekten Begleitband. Bei seinen Welterfolgen wie „Sex Bomb“ (Lied Nummer 6 auf der Setliste, mit akustischem, langsamen Vorspiel) und „Delilah“ gleicht die Händehochhaltedichte der Generation 50plus in der Tollwood-Arena jener der jungen Generation Z (Geburtenjahrgänge 1995 bis 2010) bei Harry Styles im Olympiastadion. Nur ohne Gekreische, wenngleich es dies bei Tom Jones früher schon auch gab.

Zurück ins heute, zurück zum Tollwood. Tom Jones singt alle, die er überlebt hat: Leonhard Cohen (gestorben 2019 mit 82 Jahren; Jones singt sein „Tower of Song“), Joe Cocker (2014, 70 Jahre; „You Can Leave Your Hat On“) Jerry Lee Lewis (2022, 87 Jahre; „Great Balls of Fire“), Chuck Berry (2017, 91 Jahre; „Johnny B. Goode“), Les Reed (2019, 83; „Delilah“ & „It’s Not Unusual“), Barry Mason (2021, 85; „Delilah“) und Prince (2016, 58 Jahre, „Kiss“). Dazwischen erzählt er Geschichten und Anekdoten aus Zeiten, in denen es nur Schallplatten gab und er gleichzeitig mit „my friend Elvis“ in Las Vegas Konzerte gespielt hat und hinterher um die Häuser gezogen ist. Tom Jones ist wie eine alte, aber noch hervorragend klingende und funktionierende Jukebox. Ein besonderer Schatz der Musikgeschichte.

Nur noch ganz wenige der Songschreiber und Sänger, deren Lieder der Waliser bei seiner Tour interpretiert, leben noch. Randy Newman, zum Beispiel, der „You Can Leave Your Hat On“ geschrieben hat und heuer 80 wird, und Bob Dylan (82), von dem Jones in München „One More Cup of Coffee (Valley Below)“ singt. Und die US-Country-Legende Willie Nelson, dessen 90. Geburtstag (am 29. April) Tom Jones vor Kurzem mitfeierte, wie er erzählt. „Willie Nelson got 90! I am 83! There’s something i look forward too!“, fügt er mit einem Lächeln an.



Die 90 will er also noch erreichen, mindestens. Und weiter auf Tour gehen sowieso, kündigt er an. Mit einem „Wiedersehen“ verabschiedet er sich am Ende aus München und lässt ob seiner fast makellosen und reinen Stimme sowie seiner herrlich lockeren und freundlichen, manchmal witzig selbstironischen Art viele glückliche und gleichzeitig staunende Menschen zurück. Tom Jones ist nicht nur eine Legende, er ist ein Ereignis.