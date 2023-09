In der Ruhe liegt die Vielfalt: Harfenistin Evelyn Huber lotet die Möglichkeiten ihres Instruments aus

Von: Armin Rösl

„Musik ist für mich Verbindung“, sagt die Harfenistin Evelyn Huber. Verbindung mit ihrem Instrument, aber vor allem auch mit ihrem Publikum. © Evelyn Huber

In der Ruhe liegt die Kraft, sagt Konfuzius. Aus der Ruhe schöpft Evelyn Huber ihre schier unendliche Kreativität an der Harfe. Die Ausnahmeharfenistin macht Weltmusik ohne Grenzen. Jetzt präsentiert sie drei neue Werke.

Wie fühlt sich Ruhe an? Eine wundervolle Möglichkeit, dies zu spüren, ist die Musik von Evelyn Huber. Die Harfenistin aus dem kleinen Ort Ottersberg (Kreis Ebersberg) im Osten von München spielt und komponiert seit Jahrzehnten, fernab von ausgetretenen Pfaden. Sie war und ist sowohl Mitglied in verschiedenen Ensembles (beispielsweise von 2008 bis 2020 bei Quadro Nuevo, jetzt unter anderem im Schimmer Trio), tritt aber auch als Solokünstlerin auf. Als solche hat sie das Album „Calm“ (englisch für „ruhig“) aufgenommen – an einem der wahrscheinlich ruhigsten und ungewöhnlichsten Aufnahmeorte der Welt: im begehbaren Kleiderschrank ihres Hauses, das auf einer idyllischen Anhöhe mit Blick auf weite Felder steht.



Es war in der Coronazeit, als Huber im fensterlosen Ankleidezimmer stand und sich dachte: „Diese Akustik in diesem Raum ist perfekt.“ Links und rechts hängen Konzertkleider und Sportklamotten, am Boden liegt ein Teppich – jeder Ton, der hier angeschlagen wird, klingt gedämpft, ruhig. Die Musikerin schleppte ihre 40 Kilogramm schwere Konzertharfe hinein, stellte Mikrofone und Aufnahmegeräte auf: fertig war das Ankleidezimmerstudio.



Das Ankleidezimmer umfunktioniert zum Aufnahmestudio. © Evelyn Huber

Hierher zog Huber sich zurück, manchmal in der Stille der Nacht, und schuf ein meditatives, intensives Werk. Harfe solo, Harfe pur. Interpretationen von Stücken wie „Liberetto“ des schwedischen Jazzbassisten Lars Danielsson, „Once upon a Time in America“ von Ennio Morricone, „Smile“ von Charlie Chaplin, abgerundet von einer Reihe von Eigenkompositionen.



Evelyn Huber tanzt mit ihrer Harfe aus der Reihe. Klar beherrscht sie den Baukasten von Klassik und Volksmusik, doch seit ihrer Jugend (mit neun Jahren begann sie mit Harfenunterricht) wollte sie mehr. Will sie mehr – bis heute: Weltmusik. Sie will den Klang der Harfe verbinden mit verschiedenen Ensembles und Stilen. Eine prägende Begegnung und bis heute währende Verbindung ist jene mit US-Jazz-Harfenlegende Deborah Henson-Contant. „Sie war meine Impulsgeberin, als ich 17 war“, sagt Huber. Mit Henson-Contant und der Philharmonie Salzburg spielt sie am 7. und 8. Oktober Konzerte in der Mozartstadt. Bei den Auftritten präsentiert sie die CD „Joy“, die sie mit dem Salzburger Orchester aufgenommen hat. Pure Freude, die in jedem Ton, in jedem Saitenklang zu hören und zu spüren ist.



Innerhalb von vier Wochen stellt Evelyn Huber in Livekonzerten ihre drei neuen Alben vor. © Huber

„Musik ist für mich Verbindung“, sagt die Harfenistin. Die Verbindung mit dem Instrument, vielmehr noch die Verbindung mit dem Publikum bei Konzerten. Durch diese Verbindung spüre sie, wonach den Menschen gerade ist. Entsprechend spontan stellt sie ihre Liedauswahl um, improvisiert, mal was Ruhiges, mal was Fröhliches. „Ich habe keine feste Songliste, an die ich mich halten muss.“



Die Künstlerin ist eh unabhängig, autark. Sie ist ein Eine-Frau-Betrieb, fährt mit ihrem kleinen Bus durch die Lande zu Konzerten, hat ihre Harfe und Technik dabei. Ist ganz einfach: Evelyn Huber. Eine gefühlvolle und charismatische Ausnahmeharfenistin, ein „Bauernmadl“, wie sie selbst sagt (aufgewachsen auf einem Bauernhof), das gerne lacht, klares Bairisch spricht und jeden Tag stundenlang Harfe spielt. Allein in ihrer Idylle in Ottersberg oder zusammen mit anderen.

Ihr Solowerk präsentiert Huber am 5. Oktober in der Allerheiligenhofkirche

Klingt verrückt, ist aber so: Während und nach der Coronazeit hat sie insgesamt drei Alben produziert – „Calm“, „Joy“ und das Erstlingswerk des Schimmer Trios (zusammen mit Gustavo Strauss, Geige, und Jakob Lakner, Klarinette). Innerhalb von vier Wochen präsentiert Evelyn Huber nun die neuen Arbeiten. Solo am Donnerstag, 5. Oktober, in der Allerheiligenhofkirche in München, dann folgen die beiden Konzerte mit der Philharmonie in Salzburg. Am 4. November schließlich spielt das von Huber gegründete Schimmer Trio im Silbersaal des Deutschen Theaters in München Jazz, Tango und Klezmer – neuartig verschmolzen und arrangiert. Ein weiterer Beweis für die Kreativität von Evelyn Huber, die mit ihrer Harfe wohltuende Ruhe und pure Freude schafft – und Menschen und Musik verbindet.

Weitere Informationen unter www.evelynhuber.de.