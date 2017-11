Jamiroquai-Konzert in der Olympiahalle abgebrochen

Tausende Fans hatten sich auf das Konzert gefreut, lange gewartet - und dann war es schneller vorbei als gedacht. Jamiroquai brachen ihr Konzert in der Olympiahalle vorzeitig ab.

Als das lange Warten um kurz vor halb Zehn endlich ein Ende hatte und Jason "Jay" Kay mit seiner Band Jamiroquai die Bühne betrat, war der Jubel und die Freude auf eine funky-souly-Discoparty groß. Feuer frei für die heißeste Ü40-Party der Stadt! Doch nach etwa zwei Minuten war die Party schon wieder vorbei: Jason "Jay" Kay musste noch während des ersten Liedes "Shake it on" abbrechen: "I have no voice", krächzte der 47-Jährige ins Mikrofon. Und immer wieder: "I'm so sorry." Auf Knien bat er seine Fans um Verzeihung, die Hände flehend vor dem Gesicht. Nach einigen Minuten probierte er es nochmal, die Band spielte einen Hammer-Groove - keine Chance. Jamiroquai brach das Konzert ab. "Es wird so schnell wie möglich nachgeholt", versprach der Veranstalter noch auf der Bühne den Fans. Die Karten würden ihre Gültigkeit behalten.

+ Jamiroquai verkünden den Abbruch des Konzertes in der Olympiahalle. © Armin Rösl "In diesem Zustand kann ich Euch nicht die Show bieten, die ihr verdient habt", brachte "Jay" Kay noch heiser auf Englisch heraus, das war's. Für das Nachholkonzert versprach er alles zu geben. Das Publikum war ihm nicht böse, sondern spendete aufmunternden Applaus - Münchens heißeste Ü40-Party ist verschoben.

Armin Rösl