München: Jürgen Vogel spielt den Comic-Taxler

Von: Michael Schleicher

Jürgen Vogel spielt die Hauptrolle in der Comic-Verfilmung „Nachts im Paradies“. © Jörg Carstensen/dpa

In „Nachts im Paradies“ erzählt Frank Schmolke von den Erlebnissen des Münchner Taxifahrers Vincent. Jetzt wird die Graphic Novel verfilmt – Jürgen Vogel spielt die Hauptrolle.

Es war eine der besten deutschsprachigen Comic-Veröffentlichungen im Jahr 2019: „Nachts im Paradies“ (Edition Moderne, 360 Seiten; 29,80 Euro) des Münchner Künstlers Frank Schmolke. Im Zentrum der Geschichte steht Taxler Vincent, der Nachtschattengewächse, Gestrandete und Gefährliche, Suchende und Selbstzufriedene, Feiernde und Fertige durch das finstere München kutschiert. Vincent fährt auch zur lukrativen Wiesn-Zeit, was zu Begegnungen führt, die an eine Zombie-Invasion erinnern. Schmolke, 1967 in München geboren, ist ein tolles und atmosphärisch dichtes Buch gelungen. Sein Strich in Schwarz-Weiß ist rau und lebendig; der Rhythmus der Münchner Nächte pulst auf den Seiten. Zudem versteht er es, spannend und mitreißend zu erzählen. (Lesen Sie hier unsere Kritik zu „Nachts im Paradies“).

Das hat jetzt auch Starzplay erkannt, die Streamingplattform des Hollywood-Studios Lionsgate. Das Unternehmen will „Nachts im Paradies“ als sechsteilige Serie verfilmen. Es sei ein „düsteres, innovatives und einzigartiges Projekt, von dem wir wissen, dass es bei unserem Publikum ankommt“, sagte Starzplay-Chefin Superna Kalle dem Branchendienst „Hollywood Reporter“. Auch die Besetzung der wichtigsten Rollen steht bereits fest: Kino- und TV-Star Jürgen Vogel spielt Taxler Vincent, eine Figur, in die Schmolke eigene Erfahrungen hat einfließen lassen. Den Taxischein machte der Zeichner und Autor im Jahr 1989 – für die Zeit von „Auftragsflauten oder finanziellen Krisen“, wie er im Nachwort seines Buches schreibt. Viele Hundert Stunden sei er Taxi gefahren. „Heute bin ich heilfroh, wenn ich nicht mitten in der Nacht, mitten auf der Straße, mit wildfremden Menschen meine Zeit verbringen muss.“

Anna, Vincents 18 Jahre alte, draufgängerische Tochter, wird von Lea Drinda gespielt, die in der Neuverfilmung von „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ (2021) einem größeren Publikum bekannt wurde. Regie führt bei diesem Projekt Matthias Glasner, der zuletzt die TV-Serie „Das Boot“ inszenierte und zusammen mit der Autorin Hannah Schopf („Tiger Girl“) den Comic-Roman in ein Drehbuch umarbeitet. Der Sendetermin von „Nachts im Paradies“ ist noch offen. Für Frank Schmolke wird mit dem Projekt ein „Traum wahr“, wie er im Gespräch mit dem „Münchner Merkur“ erklärt: „Beim Zeichnen des Comics habe ich mir das ausgemalt: Was wäre, wenn die Geschichte mal verfilmt werden würde, wer könnte Vincent spielen? Bei diesen Gedanken hatte ich immer wieder Jürgen Vogel im Kopf. Dass es sich so fügt, ist unglaublich für mich. Und mit Matthias Glasner kam noch jemand an Bord, dessen filmische Arbeit ich seit Langem bewundere.“

Auch wenn Schmolke heute längst nicht mehr hinter dem Steuer eines Taxis sitzt, Respekt vor diesem „außergewöhnlich anspruchsvollen Beruf“ hat er nach wie vor – und deshalb bittet er am Ende seine Leser: „Sollten Sie demnächst in einem Taxi sitzen, seien Sie freundlich und geben Sie ein gutes Trinkgeld.“ (Lesen Sie hier unsere Kritik zu Frank Schmolkes Graphic Novel „Der Augensammler“ nach dem Thriller von Sebastian Fitzek.)