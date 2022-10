Kreischalarm in München: Schon Intro der Backstreet Boys deutet an, wo die Reise hingeht

Konzertkritik

+ © Martin Hangen Backstreet’s back: (v.l.) Kevin, Howie, Brian, AJ und Nick feiern nächstes Jahr 30-jähriges Bandjubiläum. © Martin Hangen

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Kathrin Brack schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Backstreet Boys sind zurück: Die Boyband-Veteranen spielen zwei restlos ausverkaufte Konzerte in der Olympiahalle. Lesen Sie hier unsere Kritik vom ersten Abend.

München - Amüsiert, aber auch ein wenig peinlich berührt halten sie das knallorange Fantuch hoch. Fünf Jungs mit 90er-Frisuren und Baggyhosen grinsen in die Kamera. Seit diese Aufnahme der Backstreet Boys entstanden ist, sind beinahe 30 Jahre vergangen, aus den Jungs sind Männer geworden. Hätte das Management seinerzeit geahnt, dass Kevin Richardson (51), Brian Littrell (47), Howie Dorough (49), AJ McLean (44) und Nick Carter (42) so lange im Geschäft bleiben, hätte es vielleicht einen Bandnamen ohne das Wort Boys gewählt.

Backstreet Boys in München: Zweimal ausverkaufte Olympiahalle

Ihre bemerkenswerte Karriere, das darf man durchaus sagen, hat in Deutschland begonnen. München, Deutschland – für die Backstreet Boys ist das fast Heimat, sagt Nick. Die fünf Boygroup-Veteranen sind zurück und waren mit ihrer „DNA World Tour“ gleich zweimal in der restlos ausverkauften Olympiahalle zu Gast. Die ist am ersten dieser beiden Abende gesteckt voll mit vornehmlich weiblichen Fans. Die das Kreischen in all den Jahren wahrlich nicht verlernt haben.

Schon das Intro mit bunt zuckenden Lichtblitzen und Multimediashow auf mehreren Leinwänden deutet an, wo die Reise hingeht: Als die Backstreet Boys dem wabernden Nebel auf der mehrstufigen Bühne entsteigen und „Everyone“ anstimmen, beginnen zwei Stunden perfekt durchchoreografierte Bombast-Show.

Backstreet Boys in der Olympiahalle: Kracher und Kuschelhits

Die fünf singen und tanzen sich zwei Stunden lang scheinbar mühelos durch insgesamt 33 Songs aus neun Studioalben. Und als wär seit dem Durchbruch 1995 kein Tag vergangen, bewegt sich die erfolgreichste Boygroup aller Zeiten geschmeidig über die Bühne. „Get Down“, „Everybody (Backstreet’s Back)“, „Incompelete“ und „Quit Playing Games“: Vom Kracher bis zum Kuschelhit ist für alle Gemütslagen etwas dabei. Leider macht der Sound nicht immer so perfekt mit wie die Fans, die alle Lieder laut mitsingen.

Dass das Boyband-Spektakel trotz der vielen Kostümwechsel und Effekte, trotz der durchgestylten Optik nicht seelenlos daherkommt, liegt am jungenhaften Charme der fünf Amerikaner. Sie haben immer noch eine gute Chemie miteinander. Und sie machen im besten Sinne Quatsch auf der Bühne, so dass man ihnen glauben mag, dass sie Spaß daran haben, diese Tour spielen zu dürfen. „Dass wir noch da sind, das liegt allein an Euch“, sagt Brian in einer der Kostümwechselpausen. So jugendlich, wie sie in ihren 40ern noch sind, wäre ihnen zuzutrauen, dass sie noch ein paarmal in München vorbeischauen.