Andreas Gabalier alpenrockt das Olystadion

72.000 Zuschauer können kaum irren: Andreas Gabalier rockte und rollte am Samstagabend erneut durchs restlos ausverkaufte Olympiastadion. Die kurze Nachtkritik zur Alpenrock-Party.

München - So viel rot-weißes Karo, so viel Trachtengwand hat das Rund des Olympiastadions noch nie gesehen. Wirklich wahr! 72.000 Menschen, restlos ausverkauft, die Madln im Dirndl, die Buam in Lederhosen, das kann nur eins bedeuten: Andreas Gabalier ist mit seiner Volks-Rock'n'Roll-Show in der Stadt.

Etwas mehr als ein Jahr ist es her, da hat der Steirer das Kunststück schon einmal vollbracht. Und schon beim ausverkauften Konzert 2016 kündigte er an, dass er wiederkommen wird. Ein "Bergbauernbua", ein Wort.

Lasziv hüftkreiselnd und dauergrinsend

Dieser Samstagabend gehörte dem Volks-Rock'n'Roll. Er gehörte dem Mann mit der Steirischen, dem lasziv hüftkreisenden Österreicher, er gehörte einem dauergrinsenden Gabalier, der beim selbsternannten Heimspiel alles unter den weitgehend blauweißen Himmel feuerte, was Stimme und Körper hergaben.

Und während einige Partyfans lautstark nach "Hulapalu" grölten, spielte sich der gut geölte Gabalier durch sein Repertoire, mit Liedern aus den ersten Alben, die MTV-Unplugged-Versionen - und ja, freilich spielte er auch seine Hits, "Hulapalu"!

Die ausführliche Konzertkritik lesen Sie am Sonntag.

Kathrin Brack