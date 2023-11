Lach- und Schießgesellschaft: Der Umbau bringt zwei große Veränderungen

Von: Isabel Winklbauer

Drucken Teilen

Wo früher die Bühne war, sind jetzt für die ganztägige Gastronomie die Fenster freigelegt. © Christian Schultz

Die Böden sind raus, die Decke ist weg, überall hängen Kabel herum: In der Lach- und Schießgesellschaft an der Ursulastraße geht der Umbau tüchtig voran.

„Für einen sensiblen Menschen wie mich ist es erschreckend, was bei so einer Renovierung immer alles raus muss“, sagt Ex-OB Christian Ude auf Anfrage, „es wird einfach alles neu gemacht: Küche, Haustechnik, Bühne. Bisher läuft es bestens auf der Baustelle.“

Ude war mit der Initiative „Laden-Hüter“ wesentlich beteiligt an der Rettung des erst insolventen, dann neu gegründeten Kabaretts. Im Juli hatte er mit Renate Hildebrand (der Witwe des Gründers Dieter Hildebrandt) und den Geschäftsführern Ulrich Spandau und Christian Schultz der Öffentlichkeit einen Rettungsplan präsentiert, der auf Gastronomie basiert: Die Spaten-Brauerei pachtet künftig die Räume von den Hauseigentümern und unterverpachtet sie an neue Wirtsleute, als deren Mieter (die genaue Rechtsform ist bis dato noch nicht klar) die Lach und Schieß fingiert. Plangemäß wird nun renoviert, im Mai 2024 soll wiedereröffnet werden. Bis dahin spielt die Truppe im doppelt so großen Silbersaal des Deutschen Theaters - er ist das Zwischendomizil.

Die größte Veränderung in den altbekannten Räumen, in denen seit 1956 Generationen von Münchnern über die absurden Blüten der Politik lachten, sind wohl Licht und Bühne. „Letztere wurde herausgelöst und auf die andere Seite des Raums verlegt“, berichtet Ude. „Dadurch sind erstens die Künstler viel besser zu sehen und zweitens wird das Lokal nicht mehr verdunkelt, sondern ein heller Gastraum mit Fenstern.“

Christian Ude mit Renate Hildebrandt. Sie retteten zusammen mit den „Laden-Hütern“ und weiteren Streitern die Lach- und Schießgesellschaft. © Klaus Haag

Schließlich zieht hier ein „Vollzeit-Gastronomiebetrieb“ ein, wie Ude beschreibt. Wer genau die Wirtsleute sind, wird noch nicht verraten. Doch es ist ein Familienbetrieb, in dem zwei Generationen mitarbeiten, wie Ude verrät. Vom Stil her soll es „moderne bayerische Küche“ geben, wie Geschäftsführer Christian Schultz sagt. Vorstellungen der Lach- und Schieß sind als Sonntagsmatinee und an mehreren Abenden unter der Woche geplant. „Sonntagsmatineen sind wahnsinnig beliebt beim Publikum“, sagt Ude, „weil man hinterher gleich zum Essen bleiben kann. Insgesamt soll das Ensemble so oft wie möglich spielen.“

Die nächste Premiere namens „Abgespeckt“ findet aber zunächst am 13. Januar im Deutschen Theater statt und ist bereits so gut wie ausverkauft.