Lahav Shani ist neuer Chefdirigent der Münchner Philharmoniker

Von: Michael Schleicher

Teilen

Lahav Shani (hier auf einem Archivfoto aus dem Jahr 2022) ist der neue Chefdirigent der Münchner Philharmoniker. © Günther Pichlkostner/ORF/dpa

Lahav Shani ist der neue Chefdirigent der Münchner Philharmoniker. Er tritt das Amt 2026 an. Das entschied der Münchner Stadtrat einstimmig an diesem Mittwoch. Damit ist der Israeli Nachfolger von Valery Gergiev.

Lahav Shani kam im Januar 1989 in Tel Aviv-Jaffa zur Welt als Sohn eines Chordirigenten zur Welt. Als Gast der Münchner Philharmoniker stand er zuletzt im vergangenen September in der Isarphilharmonie am Pult. Nun wird der 34-Jährige neuer Chefdirigent des städtischen Orchesters und damit Nachfolger von Valery Gergiev. Bekanntlich wurde der Vertrag des 69-jährigen Russen im März 2022 aufgelöst, wenige Wochen nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine.

Lahav Shani folgt bei den Philharmonikern auf Valery Gergiev

Dass die Nachfolgesuche auf Lahav Shani zuläuft hatte der „Münchner Merkur“ bereits in seiner Ausgabe vom 16. Januar berichtet. (Lesen Sie hier unsere Berichterstattung zu Lahav Shani und den Münchner Philharmonikern.) Vergangene Woche wurde dann bekannt, dass sich der Stadtrat in seiner Sitzung am Mittwoch, 1. Februar 2023, mit der Personalie beschäftigen wird. Nun ist die Suche nach einem neuen Philharmoniker-Chef offiziell beendet: Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter, Kulturreferent Anton Biebl, Philharmoniker-Intendant Paul Müller und Alexandra Gruber, Sprecherin des Orchestervorstands der Philharmoniker, gaben zusammen mit Shani im Anschluss an die Stadtratssitzung eine Pressekonferenz in der Rathausgalerie. Shani tritt sein Amt in München 2026 an; der Vertrag läuft zunächst über fünf Jahre.

Lahav Shani debütierte 2016 beim Rotterdam Philharmonic Orchestra als Dirigent und Solo-Pianist. Knapp zwei Monate später folgte seine Ernennung zum Chefdirigenten von 2018 an – mit damals 29 war er der Jüngste auf dieser Position in der Historie des Orchesters. In der Saison 2020/21 wurde er Chefdirigent des Israel Philharmonic Orchestra und damit Nachfolger von Zubin Mehta. Die enge Beziehung zwischen Shani und dem legendären Klangkörper hatte sich über viele Jahre entwickelt, seit er mit 16 dort sein Debüt gab – und fortan immer wieder mit dem Israel Philharmonic musizierte. Mit der Entscheidung für Lahav Shani als neuem Chefdirigenten setzen die Münchner Philharmoniker ihre Neuerfindung fort. (Lesen Sie hier den Kommentar von Markus Thiel, Musikredakteur des „Münchner Merkur“, zu Lahav Shani und den Münchner Philharmonikern.)