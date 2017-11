"Warten wir die Zukunft ab" Hartmut König stellt seine Autobiografie vor 

Hartmut König stellt am 8. Dezember 2017 seine Autobiografie vor. Ein bemerkenswerter Mensch mit einem außergewöhnlichen Leben: DDR-Politiker, Journalist, Liedermacher – und vieles mehr!

Hartmut König stellt seine Autobiografie vor. Ein außergewöhnlicher Mensch mit einem außergewöhnlichen Leben: DDR-Politiker, Journalist, Liedermacher – und vieles mehr!

100 x 2 Tickets inkl. Verköstigung zu gewinnen!

Der fast siebzig jährige Hartmut König war 25 Jahre in der ehemaligen DDR als Politiker aktiv. Seinen Anfang dazu fand er bei der FDJ für internationale Beziehungen als Funktionär, anschließend übernahm er das Kulturressort der Jugendorganisation, seine politische Karriere beendete er als stellvertretender Kulturminister. Während seiner aktiven Jahre ereigneten sich die solidarischen Aktionen der DDR einschließlich der nationalen Befreiungsbewegung, die nicht nur harmonische Zusammenarbeit der Jugendverbände der sozialistischen Staaten, eine Kulturpolitik welche zwischen „weitem Kulturbegriff“ und verengter Praxis wechselte, die Öffnung zur „westlichen Jugendkultur“ und die Zuspitzung der Konflikte zwischen Künstlern und Staat; die Perestroika-Bestrebung sowie die Perestroika-Abwehr fielen in diese Zeit und auch der Sturz des Politbüros, nicht zu vergessen ebenfalls das Ende der DDR.

Lesung: Hartmut König stellt seine Autobiografie vor

König entführt sein Publikum in die vergangene Zeit der DDR und vermittelt dem Leser Eindrücke der prägnanten gesellschaftlichen Konfliktsituationen, von Höhen und Tiefen politischer Entscheidungen aber auch zu offen kritischen und sehr intimen Fragen nach richtig und falsch, nach Spielraum und Alternativen. Lebhaft beschreibt er seine Kindheit im Berlin der Nachkriegszeit, über Impulse und Prägungen die er durch sein bodenständig-proletarisches Elternhaus, sowie die „intellektuellen“ Elternhäuser aus seinem Umfeld erfuhr, ebenso wie durch die Beat-Zeiten in den Farben der DDR oder auch durch seine Arbeit als Liedermacher. Die Singebewegung der DDR verdankt König deren populärstes und polarisierendes Lied „Sag mir, wo du stehst“. Königs „Warten wir die Zukunft ab“ ist ein politisches, ehrliches und anregendes Buch. Es provoziert, zeigt Position und fordert den Leser zum Nachdenken auf – über das was war und über das was kommt.

Hartmut König - sein Leben

Hartmut König geboren am 14. Oktober 1947 in Berlin, war Mitbegründer der ersten deutschsprachigen DDR-Beatband "Team 4" und des "Oktoberklubs". Er ist Autor und Komponist zahlreicher Lieder wie "Sag mir, wo du stehst" und schrieb Liedertexte für den DEFA-Film "Heißer Sommer". König studierte Journalistik in Leipzig und promovierte 1974. Ab 1976 war er Sekretär des Zentralrates der FDJ, anschließend ab 1989 stellvertretender Kulturminister. Nach 1990 arbeitete er in einem Brandenburger Zeitungsverlag. Heute lebt er in der Gemeinde Panketal nahe Bernau.

Infos zur Lesung:

Wann? Freitag, 08. Dezember 2017 Einlass 18 Uhr | Beginn 19 Uhr

Wo? Alte Rotation im Pressehaus Bayerstr. 57 in München

Hier können Sie Tickets gewinnen: