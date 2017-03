Tokio-Hotel-Konzert in München: Die Stimmung im Live-Stream

München - Sie sind wieder da - und wie: Tokio Hotel befinden sich auf Welttournee und machen am Freitagabend Halt in der Münchener Tonhalle. Wir sind vor Ort und streamen live - hier gibt‘s exklusive Eindrücke von der Stimmung vor Beginn des Konzerts!

Vor knapp drei Wochen starteten Tokio Hotel ihre neue Welttournee in London, am Freitagabend sind die vier ehemaligen Teenie-Stars in München zu Gast und heizen ihren Fans in der Tonhalle kräftig ein.

Mit ihrem Hit „Durch den Monsun“ schaffte die Band 2005 den Durchbruch in Deutschland. Auch international feierte sie Erfolge. Die Köpfe der Band, die beiden aus dem Raum Magdeburg stammenden Brüder Bill (27, Sänger) und Tom Kaulitz (27, Gitarrist), leben mittlerweile in Los Angeles.

Jetzt hat das Elektro-Pop-Quartett ein neues Album mitgebracht: „Dream Machine“. Die Vier sagen: „Dream Machine“ ist eine Sammlung von Soundtracks zum eigenen Leben. Und im Idealfall soll es das auch für alle anderen sein, die zuhören.

So ganz losgelöst hat sich die Band allerdings nicht von früher. Bei der Produktion der neuen Platte sei sogar ein bisschen „Nostalgie“ dabei gewesen, sagen die Magdeburger.

Wie finden die Fans die neue Scheibe? Mit welchen Erwartungen gehen sie auf das Konzert? Wir sind vor der Tonhalle, streamen am frühen Abend live und transportieren so die Eindrücke von der Halle vor dem Konzertbeginn! Los geht‘s gegen etwa 18 oder 19 Uhr.