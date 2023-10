Mehr als nur die „Final-Countdown-Band“: Europe spielen stark auf im Circus Krone

Von: Armin Rösl

Europe im ausverkauften Circus Krone. © Armin Rösl

Zum 40. Geburtstag ihres Debütalbums tourt die schwedische Rockband Europe durch Europa. Im ausverkauften Circus Krone bot die Band eine starke Show - mit einem Stimmungskiller.

München - Der Fluch des „One-Hit-Wonders“ lastet seit 1986 auf der schwedischen Rockband Europe. Damals veröffentlichte sie ihr drittes Studioalbum „The final Countdown“ mit dem gleichnamigen Titelsong, der bis heute stündlich in irgendeinem Radio auf der Welt sowie jedes Jahr an Silvester rauf- und runtergenudelt wird. Bis zur Auflösung der Band 1992 und seit der Wiedergründung im Jahr 2003 gelangen Europe nicht mal ansatzweise ein weiterer Erfolg, geschweige denn Hit. Weshalb die Schweden auf ewig die „Final-Countdown-Band“ bleiben mit dem Mädchenschwarm Joey Tempest als dauergewellten Sänger und „Bravo“-Starschnitt.

Einmal Mädchenschwarm, immer Mädchenschwarm: Joey Tempest. © Armin Rösl

Jetzt sind Europe anlässlich des 40. Jahrestags ihres Debütalbums („Europe“) auf Europatour und gastierten am Donnerstag im ausverkauften Circus Krone. Dort zeigen Joey Tempest, John Norum (Gitarre), John Levén (Bass), Mic Michaeli (Keyboard) und Ian Haugland (Schlagzeug), dass sie mehr sind als, ihnen nachgesagt wird: nämlich eine gute Rockband in bestem Mannesalter (alle um die 60). Europe haben starke Songs im Repertoire, die aber halt nur jene Fans kennen, die sich nicht täuschen lassen von dem für Hardrocker unglücklichen Namen „Europe“. Wie es zu diesem kam, erzählen die Mitglieder unter Gelächter in den Interviews, die vor dem Start der Show in einem Kurzfilm über die Band-Geschichte auf der Leinwand gezeigt werden. Mei, der Alkohol war halt schuld.



Die Fünf spielen gut zwei Stunden netto ohne Schnick und Schnack und Dauerwelle. Tempests Stimme? Klingt so rein wie vor 40 Jahren. Der Körper? Seufz. Einmal Mädchenschwarm, immer Mädchenschwarm. Bestens gelaunt tänzelt der Sänger umher, springt, winkt, lässt immer wieder Selfies zu, während John Norum sensationelle Gitarrensoli vom Stapel lässt. Eigentlich alles bestens – gäbe es da nach gut einer Stunde nicht diesen Stimmungskiller: eine 20-minütige Pause. Bei einem Hardrockkonzert. Ein Witz. Dann lieber 20 Minuten „Final Countdown“ in Dauerschleife.