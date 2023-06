Mephisto im Gewitter: Depeche Mode spielen grandioses Konzert im Olympiastadion

Von: Armin Rösl

Teilen

Putzmunter: Dave Gahan. © Martin Hangen/Hangenfoto

Blitze leuchten über das Olympiastadion, als Depeche Mode auf ihrer Welttour am Dienstagabend hier spielen. Ein grandioses Konzert mit vielen unvergesslichen Momenten. Mit und ohne Gewitter.

München - Mehr Gänsehaut geht nicht: Ein über das Olympiastadion am Dienstagabend hinweg ziehendes Gewitter hat mit vielen Blitzen das Konzert von Depeche Mode mit besonderen Lichteffekten versehen. Richtig ausgebrochen ist das Unwetter hier zum Glück nicht, über dem Stadion schauert es nur einmal heftig: Just während des Songs „World in My Eyes“, das Sänger David Gahan und Mastermind Martin L. Gore auf ihrer „Memento Mori“-Welttournee ihrem im vergangenen Jahr verstorbenen Bandmitglied Andrew Fletcher widmen, erreicht der Regen seinen Höhepunkt. Beim Song ist Fletcher auf den Videoleinwänden als Porträtbild zu sehen. Ist’s der Himmel, der vor Rührung weint? Einer von vielen emotionalen Momenten dieses grandiosen, gut zweistündigen Konzerts.



Grandioses Konzert von Depeche Mode: das Duo Martin L. Gore (2.v.li.) und Dave Gahan mit Peter Gordeno (li.) und Christian Eigner (re., Schlagzeug). © Martin Hangen/Hangenfoto

Die teils furchteinflößenden Blitze taten der Stimmung im ausverkauften Stadion keinen Abbruch. Bei „Enjoy the Silence“ ist das Gewitter bereits hinter den Olympiaturm gezogen, das Leuchten der Blitze aber ist weiterhin über dem Stadion zu sehen – Momente und Bilder für die Ewigkeit! Dazu dreht sich auf den Videowänden ein Totenkopf, auf dem „Enjoy“ geschrieben steht.



Als Depeche Mode 1982 erstmals in München, in der damaligen Alabamahalle, auftraten, waren schon ein paar Tausend Leute dabei. An diesem Dienstagabend sind es Zehntausende, die an den Lippen und am Po von Dave Gahan hängen. Ja, das darf gesagt werden: am Po. Mit 61 Jahren beherrscht er seinen legendären sexy Po-Wackler hin zum Publikum noch genauso wie den Kreisel, den er mit ausgestreckten Armen immer wieder zeigt. Wie ein Derwisch wirbelt Gahan herum, als sei nichts gewesen. Als habe er nicht schon mit einem Fuß auf der anderen Seite gestanden. 1996 wäre er beinahe an einer Überdosis Heroin gestorben, zwei Minuten galt er als klinisch tot.



Beim Konzert in München ist er putzmunter, bestens gelaunt und zieht das Publikum von der ersten Minute an in seinen Bann. Im schwarzen Anzug und weißem Hemd tritt er auf die Bühne, als sein Gesicht bei den ersten Nahaufnahmen in Schwarz-Weiß auf den Videowänden bis in den letzten Winkel des Stadions zu sehen ist, später auch mal in schauderhaftes Blutrot getaucht, erinnert er an Mephisto aus Goethes Faust, den unmoralischen, anstandslosen Teil des Menschen Faust. Düster, nachdenklich und melancholisch wird’s wenige Male im Olympiastadion, wenn Depeche Mode Songs ihres aktuellen Albums „Memento Mori“ spielen. Seit Jahren schreibt die Band keine echten Hits mehr, sondern Lieder mit Tiefgang, teils mit langen poetischen Texten.



Dave Gahan aber ist dann doch Mensch, als solcher tänzelt und singt und wirbelt er mit einer Leichtigkeit und Freude zu all den „echten“ Hits, als wäre er in einen Jungbrunnen gefallen. Gleichsam der gleichaltrige, seit jeher aber introvertierte Martin L. Gore (Keyboard, Gitarre, Gesang), der zusammen mit Dave Gahan als erste Zugabe „Waiting for the Night“ am Ende des Laufstegs, der von der Bühne ins Publikum führt, singt. Die Blitze am Himmel sind da schon weg, stattdessen leuchten Tausende Handys. Schon wieder so ein magischer Moment für die Ewigkeit. Der letzte (von vielen weiteren während des Konzerts) dann nach gut zwei Stunden: eine XL-Version von „Personal Jesus“. Jetzt, kurz vor 23 Uhr, ist im Stadion Gewitter, weil: Ekstase!