München blüht auf: So prächtig wird das Flower Power Festival!

Von: Katja Kraft

Lasst die Kunst sprießen! Das Organisationsteam freut sich über kreative Ideen aus der Bevölkerung. (v. li.) Festivalleiterin Anna Kleeblatt, Gasteig-Geschäftsführer Max Wagner, Roger Diederen, Direktor der Kunsthalle München, Gudrun Kadereit, Direktorin des Botanischen Gartens, und BIOTOPIA-Leiterin Nina Möllers. © Flower Power

München wird zum Blumenmeer – beim Flower Power Festival 2023. Ab jetzt kann jeder seine Ideen für diese große Sause, die sich ans Faust Festival 2018 anlehnt, einbringen. Das wird bunt!

Veilchen träumen schon. Wollen balde kommen. Und in diesen wirren, grauen, Pand-endlich zermürbenden Tagen scheint mit der Gewissheit, dass der Frühling naht, endlich wieder etwas Sonnenschein in unsere Herzen. Passend dazu nun dies: die Ankündigung des Festivals „München blüht auf“. Ein Motto wie ein Muntermacher. Gasteig, Kunsthalle München, Botanischer Garten und BIOTOPIA laden gemeinsam zur stadtweiten Sause rund ums Thema Blüte. Das „Flower Power Festival München“ soll 2023 gefeiert werden. Doch die Saat dafür wird schon jetzt ausgestreut.

Das Festival knüpft am fantastischen Faust Festival 2018 an, bei dem Stars wie Klaus Maria Brandauer Lesungen anboten oder Künstlerinnen wie Mia Florentine Weiss irre Werke wie die LOVE/HATE-Skulptur am Münchner Siegestor schufen. Auch beim Flower Power Festival dürfen sich die Bürgerinnen und Bürger wieder kreativ mit einbringen. Ob große Institutionen, kleine Verbände, renommierte Kultureinrichtungen, bekannte Parks oder private Initiativen: Ab sofort sind Ideen willkommen, um München acht Monate lang in einen Blütenrausch zu versetzen.

Vom 3. Februar bis 9. Juli 2023 steigt das Flower Power Festival München

Eine prächtige Pflanze ist bereits gesetzt: Vom 3. Februar bis 9. Juli 2023, also ziemlich genau in einem Jahr, wird die Ausstellung „Flowers Forever. Blumen in Kunst und Kultur“ im Rahmen des Festivals in der Kunsthalle München zu sehen sein. Die Besucher wandeln hier durch einen inspirierenden Garten, sprießend vor Kunst, Design und naturwissenschaftlichen Objekten rund um die Blume.

Michael John Gorman, Gründungsdirektor von BIOTOPIA – Naturkundemuseum Bayern, sieht das Festival als köstlichen Vorgeschmack auf das künftige Museum. Und in dem vorgegebenen Thema Flower Power durchaus prickelnde Ansatzpunkte. Etwa das verführerische Zusammenspiel zwischen Bestäubern und Pflanzen. Da fällt der einen oder dem anderen vielleicht ein interessantes Projekt zu ein.

Jeder kann seine Ideen beim Flower Power Festival mit einbringen

„Es kann wirklich jede und jeder bei unserem Festival mitmachen, genau das ist unser Grundanliegen“, sagt die Leiterin, die den schönen Namen Anna Kleeblatt trägt. Sie war bereits Teil des Organisationsteams des Faust Festivals, das wie berichtet ein großer Erfolg war und mit dem Europäischen Kulturmarken Award ausgezeichnet wurde. Kleeblatt weiß, wie es gelingt, Tausende für ein Thema zu begeistern. Dieses Mal wollen sie dabei noch mehr Wert auf die Teilhabe aller legen. Die angebotenen Projekte zu so breit gefassten Bereichen wie Wissenschaft, Nachhaltigkeit, Pflanzenvielfalt, Gartenkunst, Klimawandel oder Lebensqualität sollten so gestaltet sein, dass möglichst viele sich angesprochen fühlen und barrierefrei dabei sein können.

Aufruf: Münchner, sammelt Blumen!

Und das geht schon jetzt. Denn 200 000 getrocknete Blumen benötigt die britische Künstlerin Rebecca Louise Law für ihre Installation „Blütenboden“, die als einer der Höhepunkte in der Kunsthalle zu sehen sein wird. Hierfür braucht Law die Mithilfe der Münchnerinnen und Münchner. Also: Ab in die Natur, Blumen sammeln, trocknen – und somit Teil dieses großen Gemeinschaftsprojekts werden. Die getrockneten Pflänzchen können ab 25. März dieses Jahres bis zum Herbst in der Kunsthalle abgegeben werden. Das blaue Band, es flattert schon.

Das Flower Power Festival steigt vom 3. Februar bis 7. Oktober 2023. Wer sich mit einbringen möchte, findet weitere Informationen und Kontakte hier