München: Die Backstreet Boys kommen in die Olympiahalle - hier gibt es Tickets!

Von: Katja Kraft

Aus den Boys wurden Männer: (v. li.) Kevin, Howie, Nick, Brian und AJ bei einem Konzert 2018. © Humphrey/AP/dpa

Die Backstreet Boys kommen nach München! Am 20. Oktober 2022 singen und tanzen sie auf der Bühne der Olympiahalle. Kreischalarm garantiert!

Aus den tanzenden Boys sind tanzende Männer geworden – und aus den kreischenden Girls? Kreischende Frauen. Als die Backstreet Boys 2019 zu ihrer großen Comeback-Tour in der ausverkauften Münchner Olympiahalle spielten, fühlte es sich plötzlich wieder an wie in den Neunzigerjahren. Kevin, Brian, AJ, Howie und Nick sprangen über die Bühne, als wären sie noch immer die Teenies von vor 20 Jahren. Deckenbeleuchtung aus, Zeitreise an. Die (nicht nur weiblichen) Fans waren hin und weg - und werden sich deshalb über diese Ankündigung freuen: Am 20. Oktober singen und springen die fünf US-Amerikaner in der Münchner Olympiahalle.

Der Karten-Vorverkauf beginnt am 6. April 2022 um 10 Uhr bei Paypal und Telekom, ab 7. April 2022 um 10 Uhr gibt es dann an allen lokalen Vorverkaufsstellen Tickets zu kaufen und ab 8. April 2022 auch online über die gängigen Kanäle. Backstreet Boys are back! – alright!