München: Sammlung Goetz lädt in Nachtclub Unter Deck - so war Feiern vor Corona!

Im Münchner Club Unter Deck zeigt die Sammlung Goetz Videoinstallationen über nächtliche Clubkultur. © Marcus Schlaf

Feiern - maskenlos und ohne Angst vor Corona. Das waren noch Zeiten! Die Sammlung Goetz erinnert in einer Ausstellung im Münchner Nachtclub Unter Deck in Videoinstallationen an Clubkultur der Siebziger- bis 2000er-Jahre.

Der Fremdkörper steht auf dem ersten Tisch links. Wie ein Symbol für das, was einmal war und so vielleicht nie mehr sein wird. Eine flasche Desinfektionsmittel. Darunter ein Zettel mit dem Appell: „Hände bitte desinfizieren!“ Und das in diesem Raum, der doch immer davon gelebt hat, dass es keinen kümmerte, welche Viren kreisten. Schweiß, Tränen – manchmal vor Freude, manchmal aus trunkener Verzweiflung –, Speichel, hier wurde alles ausgetauscht. Wenn sich verschwitzte Körper im Tanz aneinanderschmiegten, wenn man aus einem Glas trank, einander küsste. Ja, allein das gemeinsame Atmen derselben stickigen Luft erscheint manchem nach zwei Jahren Pandemie wie eine Szene aus einem Horrorfilm.

Fremdkörper: Desinfektionsmittel auf einem der Tische im Münchner Nachtclub Unter Deck. © Katja Kraft

Insofern ist es eine spannende Idee der Sammlung Goetz, in diesem zur Dauerpause verurteilten Münchner Nachtclub Unter Deck eine Ausstellung zu initiieren. Mit „Pleasure Beach“ lädt Kuratorin Cornelia Gockel die Besucher dazu ein, sich mit der Clubkultur von den 1970er- bis in die 2000er-Jahre zu beschäftigen.

Dies ist keine Einladung zur rationalen Betrachtung des Themas, wie sie derzeit das Münchner Stadtmuseum noch bis 1. Mai mit „Nachts. Clubkultur in München“ bietet. Die Sammlung Goetz wählt den künstlerischen Ansatz, den, der uns nicht über den Verstand, sondern über das Herz erreicht. Und ist deshalb eine wunderbare Ergänzung zum Stadtmuseum – am besten besucht man erst dessen Sonderschau und geht danach die Straße hinüber ins Unter Deck.

So fühlte sich das Nachtleben vor der Corona-Pandemie an

Fünf Videoinstallationen laufen dort auf Fernsehern und Leinwänden in Dauerschleife. Und erinnern an das Nachtleben, wie wir es mal kannten. Mark Leckeys „Fiorucci made me hardcore“ (1999) etwa, eine Collage mit Videomaterial der Siebziger- bis Neunzigerjahre aus der britischen Underground Szene. Da wird deutlich, dass sich zwar die Mode und die Tanzstile ändern mögen, die Sehnsucht der Menschen, die sich des nachts an Orten wie dem Unter Deck tummeln, aber dieselbe bleibt: nach Nähe und gemeinsamem Erleben. So steht man da, lässt die Augen durch den leeren Club wandern. An der Wand hingekritzelte Sprüche von einstigen Besuchern. „Only now exists. Only Death is certain. Don’t waste a Second. Create your Destiny. Learn to live. Learn to love.“ Werden wir uns wieder trauen?

Die Ausstellung „Pleasure Beach“: Bis 6. März 2022, Münchner Nachtclub Unter Deck, Oberanger 26, Do.-Sa. 17-21, So. 14-18 Uhr; Eintritt frei.