Konzert-Kracher: Die Rolling Stones kommen nach München!

Das Gerücht wabert schon seit einiger Zeit durch die Musikszene – jetzt scheint zumindest hinter den Kulissen Klarheit zu herrschen: Die Rolling Stones kommen im Herbst nach München.

München - Nach Informationen des Münchner Merkur spielen Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood und Charlie Watts am 12. September im Olympiastadion. Auch wenn offiziell noch nichts bestätigt ist, scheint klar zu sein, dass die Briten im September und Oktober (mindestens) drei Auftritte in Deutschland planen.

Die größte Rockband der Welt verbindet eine lange Geschichte mit München: 1965, drei Jahre nach ihrer Gründung, spielten die Stones hier zum ersten Mal, am 14. September im Circus Krone. Es folgten Konzerte in den Jahren 1973, 1976, 1982, 1990, 1995, 1998 und 2003. Dies war ein besonderes Jahr – die Musiker traten jeweils mit einem Tag Pause in der Olympiahalle, im Stadion und im Kronebau auf. Das bislang letzte Konzert fand 2006 im Stadion statt. Wer will, kann sich bereits am 1. Mai auf das Münchner Konzert der Stones einstimmen: 3sat zeigt dann von 22.25 Uhr an den Mitschnitt des längst legendären Auftritts der Band in Kubas Hauptstadt Havanna aus dem vergangenen Jahr.