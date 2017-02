Two Door Cinema Club: Die können wiederkommen

München - "I can tell just what you know..." Ja, die Nordiren von Two Door Cinema Club wussten am Donnerstagabend in der Tonhalle wirklich, was die Fans wollten.

Tanzen, Mitsingen und eine gute Mischung aus Indie und Elektropop. Auch deshalb spielte Two Door Cinema Club viele Lieder von den ersten beiden Alben und nur ausgewählte Stücke von der neuen Platte "Gameshow".

Die zwei Vorbands hatten bis dahin gute Arbeit geleistet. Sowohl Blaevanon als auch Parcels rissen das Publikum mit. Die Zuschauer in der fast ausverkauften Halle zeigten sich dann beim Hauptact textsicher. "She spoke words of wisdom" sangen die Fans , die aber Mühe hatten in die Höhen von Sänger Alex Trimble zu kommen.

Mit diesem Auftritt können Two Door Cinema Club wieder nach München kommen, vorausgesetzt sie kehren beim nächsten Album zu ihren Wurzeln zurück.

M. Sapper