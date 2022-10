Wie heimkommen: The Cure spielen mehr als zweieinhalb Stunden ein grandioses Konzert in der Olympiahalle

Von: Armin Rösl

Sänger und Gitarrist Robert Smith am Samstagabend in der Olympiahalle. © Martin Hangen

Was für ein Abend in der Münchner Olympiahalle! The Cure spielen ein grandioses Konzert quer durch ihr Werk, präsentieren neue Songs und geben einem das Gefühl des Heimkommens.

München - Achtundzwanzigeinhalb Lieder, einhundertachtundfünzig Minuten: The Cure haben am Samstagabend in der ausverkauften Olympiahalle ein groß, größer, großartiges Konzert gespielt. Die Briten sind derzeit auf ihrer „Lost World Tour“ durch Europa unterwegs, was sie darbieten, ist nichts für jene, die aus dem grandiosen Gesamtwerk nur jene Handvoll Songs kennen, die immer wieder im Radio genudelt werden. The Cure spielen in München zahlreiche ihrer melancholischen, manchmal epischen Songs (wie „From the Edge of the Deep Green Sea“ und „A Forest“) aus allen Jahrzehnten. Bei den längeren Instrumentalsequenzen wie bei „A Forest“ stellt sich sofort jenes Gefühl wieder ein, das schon beim allerersten Hören im Jahr 1980, als The Cure den Song veröffentlichten, eingetreten war: Man will gar nicht mehr heraus aus dem Wald („A Forest“). Man will nie mehr wieder heraus aus dieser Musik. Sie lässt einen schweben, endlos schweben.



Blick in die erste Reihe der ausverkauften Olympiahalle. © hangenfoto/Martin Hangen

Das Konzert von The Cure ist vermutlich für fast alle Fans in der ausverkauften Olympiahalle (grob geschätzt sind mindestens 80 Prozent der Besucher mit The Cure aufgewachsen) wie heimkommen. Die vertraute, warme Stimme von Robert Smith, der im Endeffekt The Cure ist, tut einfach gut. Dass der Gründer, Sänger und Gitarrist schon 63 Jahre ist, merkt man seiner Stimme nicht an. Die Haare sind sowieso wie immer toupiert, und wenn er noch vor dem ersten Song langsam am Rand der Bühne von einer Seite zur anderen geht, wie ein schüchterner Junge, der sich nicht sicher ist, ob er sein neues Spielzeug herzeigen soll, dann ist das schlichtweg: lieb.

Weggefährten über Jahrzehnte: Robert Smith (li.) und Simon Gallup. © Martin Hangen

Und zum Glück präsentiert Robert Smith tatsächlich was Neues: „And Nothing Is Forever“ zum Beispiel, vom angekündigten neuen Album. Urteil: Eines der besten Cure-Songs seit 20 Jahren, mindestens. Und erstmals auf der Tour spielt die Band in München „Doing the Unstuck“. Das ist ja auch so grandios: Robert Smith ruht sich nicht aus und wickelt eine 08/15 1980er-Jahre-Revival Show mit er immer gleichen Setlist ab, sondern spielt mit viel Herzblut: The Cure. Pur. Die bislang veröffentlichten und auf der Tour gespielten neuen Songs klingen wie – The Cure: einzigartig schön. Da nimmt man gerne schmunzelnd hin, dass Bassist Simon Gallup (der längste Weggefährte von Robert Smith) ums Verrecken nicht altern will und sich mit 62 Jahren in Leggins und die Bass-Gitarre auf Halbmast am rechten Knie festgewachsen bucklig hin und her bewegt wie Quasimodo. Geschenkt. Es war ein grandioser Abend. Mit tatsächlich auch einem halben Lied: Die ganze Halle sang zum Auftakt des zweiten Zugabeblocks „Happy Birthday“ für Keyboarder Roger O’Donnell, der am Samstag seinen 67. Geburtstag feierte. Danach folgte mit Songs wie „Lullaby“, „Friday I’m in Love“, „Close to Me“, „Just Like Heaven“ und „Boys Don’t Cry“ die wahrscheinlich fulminanteste und damit die Mutter aller Zugaben.

Dies toppt Robert Smith nur noch mit seiner Ankündigung, dass man sich bald wiedersehen werde. Da ist es 23.28 Uhr - und zum Glück ist es der Vorabend der Umstellung auf die Winterzeit, so dass man dieses grandiose Konzert noch eine Stunde länger nachspüren und nachhallen lassen kann.