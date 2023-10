Kino-Hit von Taylor Swift: Vorstellung in München überrascht - und sorgt dann für ungewohnte Szenen im Saal

Von: Lisa Metzger

Am Freitag (13. Oktober) startete der Film „The Eras Tour“ von Taylor Swift in den deutschen Kinos. Die Erwartungen der Fans: gigantisch. Hält der Film was er verspricht? Ein Blick in einen Münchner Kinosaal.

München - Samstagnachmittag, kurz vor 16.30 Uhr. Die letzten Zuschauer strömen ins Münchner Astor Kino im Arri. Viele junge Mädchen, aber auch deutlich ältere Frauen und Männer sind gekommen, um den Film zu sehen, der seit Freitag (13. Oktober) über die Leinwände der deutschen Kinos flackert: „The Eras Tour“ von Taylor Swift. Das gekürzte Konzerterlebnis in Filmformat. Bereits jetzt ist er ein Kassenschlager: Allein in den USA hat der Film über 100 Millionen Dollar im Vorverkauf eingespielt. Mehr als jeder andere Film zuvor. Alles ein überdrehter Hype um eine US-Popikone - oder eine berechtigte Euphorie?

Anders als die US-Rekordzahlen vermuten lassen, ist der Kinosaal an diesem Nachmittag nur spärlich besucht. Nicht mal die Hälfte der Plätze ist belegt, als die Lichter im Saal ausgehen und das Publikum hineingezogen wird, in die nächtliche Atmosphäre eines Stadions in Los Angeles.

„The Eras Tour“ Film: eine Mega-Show mit Ansage

Mit Spannung erwarten Konzert- wie Kinobesucher den Auftakt – der viel verspricht für die kommenden 168 Minuten: wie aus einem Traum heraus, bewegen sich die Tänzer über die Bühne. An jeden einzelnen von Ihnen ist ein riesiges Leintuch in Form eines Blütenblatts gespannt. Im Takt der Musik schwingen die Tänzer ihre Blätter nach vorn, nach hinten. Stimmen die Zuschauer im Saal und im Stadion gleichermaßen auf das ein, was nun folgt. Begraben unter den Blüten-Tüchern der Tänzer, erscheint der Star des Abends: US-Sängerin Taylor Swift. Das Stadion tobt.

Taylor Swift bringt ihre „The Eras Tour“ auf die große Leinwand. © Shanna Madison/TNS via ZUMA Press Wire/dpa

Was dem Publikum im Kino in den nächsten zweieinhalb Stunden geboten wird, ist eine Bühnenshow, die ihresgleichen sucht. Wer die Kostümwechsel von Taylor Swift versucht mitzuzählen, scheitert. Ebenso bei der Szenerie auf der Bühne, die sich mit jedem neuen Album, das die 33-Jährige anstimmt, thematisch verändert. Die aufwendig konstruierte Holzhütte im Wald für das Album folkore oder die Darstellung einer Büroetage für den Song „The Man“ aus dem Album Lover sind nur zwei Beispiele.

Taylor Swift und „The Eras Tour“: Thematisch eintönige Songs

An Abwechslung fehlt es dem Zuschauer daher kaum: Choreografie, Outfits und Bühnenelemente lassen keine Langeweile aufkommen. Allenfalls die Songs selbst sind es, die bisweilen thematisch etwas eintönig erscheinen und einen kurz ins Zweifeln bringen: Liebe und Männer. Ist das wirklich alles, was du zu bieten hast, Taylor? Zugegeben, Lieder über Liebeskummer, toxische Beziehungen und Traummänner sind Dauerbrenner und mögen bei vielen Fans gut ankommen. Letztlich weisen deswegen auch fast alle großen Sängerinnen und Sänger ein überaus gut gefülltes Repertoire darin auf. Doch dreht sich im Leben von Frau heutzutage wirklich noch alles um Mann? Genug andere Themen gebe es freilich.

Hin- und hergerissen ist der Zuschauer letztlich auch im Frauenbild, das Taylor Swift in ihrer Show „The Eras Tour“ verkörpert. Ganz nach dem alten Werbeslogan „Sex sells“ performt die Popikone zum Album Midnight einen sexy chair dance (dt.: Stuhltanz) mit ihren Tänzern. Die lasziven Bewegungen, der gekonnte Hüftschwung und das freche Augenzwinkern – alles Teil der Darbietung, die Millionen von minderjährigen Fans mit Jubelrufen befeuern. Ist das die moderne Frau? Lediglich gepolt auf ihr Äußeres, ihre Sinnlichkeit und ihre Sexualität? War das nicht das, wogegen Frauen sich weltweit über Jahrhunderte wehrten: Nur auf ihr Geschlecht reduziert zu werden?

US-Superstar Taylor Swift © IMAGO/Amy McKeon

„The Eras Tour“-Film: Selbstbestimmung der Frau im Mittelpunkt von „Midnight“-Performance

Doch wie so oft im Leben lässt sich auch dieses Spiel aus mehreren Perspektiven betrachten. Denn eine so offensiv-provokative Darstellung der eigenen Sexualität und Sinnlichkeit ist letztlich auch das, was Frauen vom Patriarchat in der westlichen Welt über viele Jahrhunderte hinweg untersagt wurde. In vielen Ländern der Welt, in denen hauptsächlich konservative Männer an der Macht sind, ist dies bis heute der Fall. Das Ausleben der eigenen Persönlichkeit – zu der auch die Sexualität zählt – kann da als Revolution gesehen werden. Zumal das Album Midnight genau das verkörpert: Nicht das brave Mädchen zu sein, nach gesellschaftlichen Erwartungen zu streben oder es allen recht machen zu wollen. In diesem Fall trifft die Performance den Kern der Botschaft: Abweichen von dem Erwarteten, dem Gewohnten. Auch musikalisch ist sie sich hierbei treu geblieben.

„The Eras Tour“ bringt Publikum im Kinosaal zum Tanzen

Ob der Film „The Eras Tour“ von Taylor Swift so erfolgreich wird wie in den USA, ist zu bezweifeln. Das größte Fan-Publikum der Popsängerin sitzt immer noch auf der anderen Seite des Atlantiks. Doch darüber muss sich der Star keine Gedanken machen. Mit einem geschätzten Vermögen von 750 Millionen US-Dollar ist sie auf den Erfolg dieses Films nicht angewiesen. Fest steht aber: Der Film lohnt sich für alle, die ihre Musik mögen und es nicht geschafft haben, eines der begehrten Tickets für ihre „Eras-Tour“ in Deutschland im kommenden Jahr (2024) zu erwerben.

Die jungen Zuschauer an diesem Samstagnachmittag (14. Oktober) im Astor Kino würden da wohl zustimmen: Während den Klassikern wie „Lovestory“, „Shake it off“ und vielen weiteren Songs hielt sie nichts mehr in den Kinosesseln. In kleinen Fan-Gruppen tummelten sie sich seitlich vor der Leinwand, tanzten und grölten zu den Hits ihres Stars mit. Etwas, das man selten erlebt. Auch deswegen ist der Film schon ein Erfolg – er schafft das, worum es bei solchen Großevents gehen sollte: mit seinen Freunden zusammen eine unvergessliche Zeit haben und in Erinnerungen schwelgen an all die Zeiten, in denen die Songs von Taylor Swift sie begleitet haben.

