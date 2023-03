Endlich wieder Derblecken am Nockherberg - nach drei harten Jahren

Starkbierzeit

+ © Tobias Hase/dpa Steht am Nockherberg wieder auf der Bühne: Fastenprediger Maxi Schafroth. (Archivbild) © Tobias Hase/dpa

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Phillip Plesch schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Am Freitag findet endlich wieder das traditionelle Derblecken am Nockherberg statt. Das hatte es 2019 zuletzt in der gewohnten Form gegeben. Eine harte Zeit.

Das Derblecken am Nockherberg hat drei harte Jahre hinter sich. Alles nahm seinen Anfang 2020, als die Corona-Pandemie sich auch in Deutschland mehr und mehr ausbreitete. Nach langem hin und her fiel schließlich die bittere Entscheidung: Der Nockherberg wird ersatzlos gestrichen. Starkbier und die dazugehörigen Feste gab es teilweise trotzdem – aber auch das hatte zahlreiche Diskussionen zur Folge.

Ein Jahr später war die Pandemie immer noch ein Thema. Diesmal konnten sich die Veranstalter aber besser darauf vorbereiten. Also gab es eine abgespeckte Variante, die digital ausgetragen wurde. Die Fastenpredigt von Maxi Schafroth, der erst 2019 sein Debüt gefeiert hatte, dauerte eine Stunde, also doppelt so lang wie üblich – dafür fiel das Singspiel aus. Gäste gab es nur online. Zum Beispiel waren Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der damalige CDU-Boss Armin Laschet, Olaf Scholz, damals noch SPD-Kanzlerkandidat, und Münchens OB Dieter Reiter (SPD) per Videokonferenz zugeschaltet.

Auf die Corona-Pandemie folgte der Krieg in der Ukraine

2022 folgte dann – nachdem das Brauchtumsspektakel sogar auf nach Ostern verschoben worden war – die nächste Absage, diesmal von der Paulaner-Brauerei selbst: Hintergrund war aber nicht Corona, sondern der Krieg in der Ukraine. Beides ist auch in diesem Jahr noch nicht Geschichte. Aber auf dem Nockherberg soll endlich wieder derbleckt werden.

Und da kündigt sich eine Zeitenwende an. Beim Politiker-Derblecken wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf der Bühne stehen – gespielt von einer Frau: Nikola Norgauer, Allzweckwaffe des Singspiels. Scholz und andere Polit-Granden werden auf einer einsamen Insel stranden. Die Fastenpredigt hält erneut der Allgäuer Maxi Schafroth, erst zum zweiten Mal nach 2019 in der gewohnten Weise.