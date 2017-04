Die neuen Burgherren in Schwabing

München - 1970er Jahre in Schwabing: Im Tapagallos, das vielen als „Burg“ bekannt ist, haben Stefan Schmalschläger und Dani Mraz etwas neues kreiert. Das sind die neuen Burgherren.

Es gibt neue Herren in der Burg! Stefan Schmalschläger und Dani Mraz haben das ehemalige Tapagallos in der Bismarckstraße 21 übernommen, das bis 2014 als El Sud französische Speisen servierte. Aufgrund seines Portals im Playmobil-Ritterburg-Stil ist vielen Schwabingern die Adresse noch als „Burg“ ein Begriff. In der legendären Live-Musik-Kneipe lernte in den 1970er-Jahren unter anderem die Spider Murphy Gang musikalisch das Laufen.

Derzeit ist das Restaurant eine Großbaustelle, drinnen wurde das Lokal nahezu entkernt. Die neuen Pläne: ein Restaurant im alpenländischen Stil mit freigelegten Backsteinwänden und warmen Farben. Auch wenn sie sich bei der Namensfindung noch nicht ganz einig sind, das Konzept steht: „Wir machen ein alpenländische Bar, Restaurant und Biergarten“, so Schmalschläger, „mit Spezialitäten aus allen Gegenden – von Frankreich über Schweiz und Österreich bis nach Italien“.

Jede Gegend hat ihre Spezialitäten

Und Mraz ergänzt: „Jede Gegend hat ihre Spezialtäten. Im Sommer werden wir uns eher von der Seealpen-Region inspirieren lassen, im Winter stehen dann die Zentral-Alpen im kulinarischen Mittelpunkt.“ Schmalschläger und Mraz, die bereits im Cafe Beer zusammenarbeiteten, verfolgen einen ökologischen Ansatz: „Wir suchen uns unsere Lieferanten genau aus – Massentierhaltung geht gar nicht.“

Bis zu 130 Gäste haben rund um das „Burg“-Gemäuer Platz. Mitte Mai soll die Eröffnung sein.

Thomas Oßwald