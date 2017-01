Das Ende des NY Club: Besitzer enttäuscht von der Stadt

Noch einmal Tanzen

München - Es steht schon länger fest, aber bei uns erinnert sich NY Club Besitzer Ken Koch über die Anfänge seines schwul-lesbischen Clubs und das unrühmliche Ende.

+ Bis vor sieben Jahren zusammen NY-Chefs: Ken Koch und Leo Kertes (o.). Danach machte Koch (r.) allein weiter © fkn Wenn Freitagfrüh die Lichter ausgehen im Untergeschoss des Anwesens Sonnenstraße 25, dann ist das das Ende einer Ära: 30 Jahre lang war der New York Club, der in der letzten Dekade unter dem Kürzel „NY“ feierte, Heimat für Münchens schwul-lesbische Community. „Eine Art Schutzraum war das“ sagt Ken Koch, „vor allem zu Zeiten, als es noch nicht selbstverständlich war, dass sich Jungs anfassten, küssten oder oberkörperfrei abtanzten.“ Die Rolling Stones sollen hier gefeiert haben, Freddie Mercury sowieso. Zwar hätten sich die Zeiten geändert – in den meisten Locations sei der offene Umgang mit den unterschiedlichen Präferenzen kein Problem, sagt Koch – und befürchtet gleichzeitig: „Aber wenn ich mir die Veränderung rechts und links ansehe, dann könnte so ein Zufluchtsort vielleicht mal wieder wichtig werden …“

Er ist seit elf Jahren Betreiber des Clubs, zunächst zusammen mit Leo Kertes, seit sieben Jahren alleine – und hat in der Zeit so manche Höhen und Tiefen erlebt. Vor fünf Jahren die Komplett-Renovierung, die am Wiedereröffnungstag durch einen Wasserrohrbruch hinweggeschwemmt wurde. Monatelang fiel der Betrieb aus, Koch musste sich seine Kundschaft zurückholen, was er auch schaffte. „Das ist das Bittere daran“ sagt der Szene-Gastronom: „Der Club steht perfekt da, und ich muss aufhören, das ist ein bisschen, wie wenn ein geliebter Mensch stirbt.“

Koch hätte sich mehr Unterstützung gewünscht

2016 lief der Zehn-Jahres-Mietvertrag aus, der dann noch mal um ein paar Monate verlängert wurde, bis auch das Goethe-Institut, die benachbarte Eden-Bar und weitere Büros das Haus räumten. Damit in naher Zukunft die Abrissbrirne anrücken kann – um Platz zu machen für ein Hotel.

+ Der New York Club in der Sonnenstraße macht nach 30 Jahren zu. © Jantz Gerade das stößt Koch sauer auf. „Wer braucht denn noch ein x-tes Low-Budget-Hotel in der Innenstadt, davon haben wir doch bereits genug!“ Er hätte sich mehr Unterstützung durch die Stadt gewünscht, durch den Bezirksausschuss. „Der NY Club war der letzte schwule Club Münchens, eine Institution, das hat aber niemanden interessiert. Es ist schade, dass es in München für so etwas keinen Bestandsschutz gibt.“ Seit Monaten ist er bereits auf der Suche nach einer neuen Heimat. Den von ihm erhofften nahtlosen Übergang wird er nicht schaffen. Zumindest mit seiner Freitags-Party-Reihe Luxus-op hat er vorüber­gehend Asyl bekommen: Im Februar feiert er zusammen mit Markus Wittig im Jack Rabbit Club in der Schwanthalerstraße 2.

Seinen House-lastigen Samstag dagegen wird er nur sporadisch feiern können, „Samstag laufen alle Clubs gut, den Tag gibt keiner her.“ Er sei in losen Gesprächen mit Vermietern, sagt Koch noch zum Abschluss, möchte sich aber erst mal auf seine letzte Nacht in der Sonnenstraße konzentrieren. Bunt und wild, mit vielen Drag Queens, den Stammgästen und Mitarbeitern – „und am Ende mit vielen Tränen“.

Tom Oßwald