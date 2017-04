Neu im Univiertel: Die Fox Bar zieht in einen neuen Fuchsbau

Am Mittwoch macht die Fox Bar in der Barer Str. 47.

Klaus Gunschmann zieht mit seiner erfolgreichen Fox Bar am 19. April in einen neuen Fuchsbau und wird im Mai eine weitere Bar in der Maxvorstadt eröffnen.

München - Am 1. April gingen die letzten Drinks über den Tresen der Fox Bar in der Türkenstraße 52, viele Stammgäste verdrückten in diesem Moment still das ein oder andere Tränchen. Doch ihre Mienen dürften sich schnell wieder aufhellen, denn am Mittwoch nach Ostern wird die fixe Reinkarnation der Fox Bar ein paar hundert Meter weiter zu beobachten sein. Ex-P1-Geschäftsführer Klaus Gunschmann hat überraschend schnell eine neue Bleibe für seinen Szenespot gefunden – und zwar in der Barer Straße 47. In den Räumlichkeiten befand sich gut zehn Jahre lang die Studentenkneipe Barer47.

Die Renovierungsarbeiten und die Verschönerungsmaßnahmen sind bereits abgeschlossen, die Bar-Crew ist inzwischen kräftig am Auspacken und Einräumen und scharrt schon mit den Füßen. Am 19. April fällt dann der Vorhang für das zweite Kapitel der Fox Bar. Der neue Laden ist übrigens kein Zwischennutzungsobjekt wie das originale Fox oder Gunschmanns Awi-Bar in Gärtnerplatznähe, sondern auf mindestens ein Jahrzehnt Lebensdauer angelegt. Trotzdem ist der Laden nicht geschniegelt, sondern verbreitet erneut ganz bewusst eine gute Portion „Shabby Chic“. Gunschmann meint dazu nur: „Es wird wieder ein lässiger, ehrlicher Laden von Studenten für Studenten, ein bisschen abgerockt und noch etwas crazyer als vorher.“

Mehr Platz als die alte

Die neue Fox Bar bietet mehr Platz als die alte, sowohl drinnen als auch auf draußen an der Hauswand. Dementsprechend wird auch die Getränkekarte umfangreicher ausfallen. Speziell was die hauseigenen Mix-Kreationen angeht, dürfen die Barmänner ihre verrückten Ideen gern schwarz auf weiß auf die Liste setzen. Bei der Musik wiederum sollen sie sich bewusst auch mal von Stammgästen mit ausgesuchten Playlists unter die Arme greifen lassen.

Wie es um die Getränke, den Groove und die Gäste bei Gunschmanns zweitem neuen Gastroprojekt bestellt ist, wird sich noch zeigen. Aber der angehende Großgastronom verriet uns schon einmal, dass er im Mai am Oskar-von-Miller-Ring zwischen Fürsten- und Amalienstraße eine weitere Bar eröffnen wird. Für dieses Projekt, nur 100 Meter vom Bob Beaman Club entfernt, hat er sich drei Jungs vom Bar-Restaurant 55Eleven mit ins Boot geholt.

Fox Bar (Barerstr. 47)

Mo-Do 18-2 Uhr, Fr/Sa 18-3 Uhr

www.facebook.com/foxmunich/