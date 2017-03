FullMoon Party II im beach38! Wir verlosen 3x2 Karten

Feiern im schönsten Mondschein? Das können nicht nur die Thailander auf der Insel Koh Phangan. Auch in München gibt es wieder eine FullMoon Party. Alle Infos.

München - Wer kennt sie nicht – die legendären Full Moon Parties auf der thailändischen Insel Koh Phangan. Im Mondschein feiern dort Tausende in Badehose und Bikini am Strand zu mitreißenden, elektronischen Beats. Am Samstag kommt genau dieses Partygefühl ins beach38.

Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr wird auch in diesem Jahr ganz nach dem thailändischen Original die FullMoon Party gefeiert – mit Neonfarben und Schwarzlicht, Knicklichtern, Buckets und passender Deko. Und wie es sich für eine FullMoon Party gehört gibt es noch echten Sandstrand und über die Boxen läuft elektronische Musik von DJ Sivosh und Xtian und DJane Helena Troy. Für Thailand-Flair sorgen noch dazu Thai Bier und Thai Fingerfood.

Ticketverlosung!

Strandfeeling, leckere Cocktails und heiße Rhythmen: Sie wollen bei der FullMoon Party Teil 2 dabei sein? Wir haben für Sie 3x2 Tickets zu verlosen. Alles was Sie machen müssen, ist eine E-Mail mit dem Betreff FullMoon Party Munich II und Ihren Namen und den Namen der Begleitperson an onlineredaktion@tz.de schicken. Oder aber Sie schreiben uns auf Facebook eine Nachricht mit Ihrem Namen und FullMoon Party Munich II. Einsendeschluss ist Donnerstag, 9. März 2017 um 14.30 Uhr.

FullMoon Party Munich II

Samstag, 11. März, ab 21 Uhr

beach38, Friedenstraße 22c, 81671 München