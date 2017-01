Theater im Club – Feiern mal anders in der Roten Sonne!

„What you see is what you get“

Wo endet die Inszenierung und wo beginnt Realität? Das erlebt ihr beim „Imperativ des Feierns".

München - Vorglühen daheim mit Freunden oder in einer Bar und danach Gas geben im Club, das kann jeder. Wie wärs zur Abwechslung mal mit einem Techno-Hörspiel?

Vom 16. bis 19. Januar findet „Der Imperativ des Feierns“ in der Roten Sonne statt.

Mittels Audioguide werden die Besucher durch einen inszenierten Clubabend geleitet und werden dabei selbst zu den Akteuren – denn es entspinnt sich ein akustisch-sinnliches Verwirrspiel: wo endet die Inszenierung und wo beginnt die Realität? Für den Gast wird das Hörerlebnis zu einer Art Trip. Julia Müller ist Mitglied der Münchner Theatergruppe „What you see is what you get“ und hat uns verraten, wie das Publikum auf die ersten Termine im November reagiert hat.

Julia Müller: Die bisherigen Termine liefen sehr gut - deshalb gibt es ja jetzt auch neue Termine. Die meisten Besucher waren extrem eingenommen, von der Welt, in die wir sie über die Kopfhörer mitnehmen. Ich denke zwei Aspekte waren entscheidend. Zum einen arbeiten wir zum Teil mit binauralen Tonaufnahmen, die wir vor Ort in der Roten Sonne produziert haben. Diese Aufnahmen erzeugen ein realistisches Raum-Klang-Bild. Eine Art virtuelle Realität auf akustischer Ebene.

Ein Beispiel: Der Besucher steht an der Bar, auf der Aufnahme ist zu hören, wie ein Kühlschrank geöffnet wird. Das hört sich räumlich so realistisch an, dass der Besucher glaubt, der Kühlschrank sei tatsächlich geöffnet worden. Zum anderen ist der Abend extrem vielseitig und man gerät immer wieder in neue Situationen, die einen überraschen. Es gibt zum Beispiel einige eher museal erklärende Passagen, aber auch solche, bei denen man selber aktiv wird, wie z.B. wenn man beim DJ eine kleine Einführung ins DJing bekommt oder solche, bei denen es um die eigene körperliche Erfahrung geht - etwa in einem Backstage-Raum, den wir als eine Art Bällebad für Erwachsene gestaltet haben. Und dann ist da natürlich noch die Musik von Bostro Pesopeo, die einen den ganzen Abend über begleitet und ein absolut wesentliches Bindeglied darstellt.

Ihr weist auf eurer Homepage darauf hin, dass die Veranstaltung aufgrund der eingesetzten Lichteffekte und dem teilweisen Aufenthalt in engen Räumen für Epileptiker und Klaustrophobiker nicht geeignet ist.

Julia Müller: Lichteffekte setzen wir eigentlich gar nicht so viele ein - bzw. keine „gefährlichen“. Es gibt meist einfach Discolicht, aber es werden auch Stroboskope eingesetzt. Was uns zu dieser Bemerkung geführt hat sind eher die zum Teil engen Situationen, verbunden mit intensiven Situationen, in die man geleitet wird. Zum einen gibt es am Anfang einen Raum, in den man allein eingelassen wird und in dem man die Kopfhörer etc. überreicht und erklärt bekommt. Der Raum funktioniert wie eine Art Schmutzschleuse, in der man in unser Zukunfts-Szeniaro eingeführt wird.

Man ist dort allein, es ist sehr dunkel und neblig und man bekommt Anweisungen von einer Stimme, die über Lautsprecher abgespielt werden. Diese Einführungs-Situation funktionierte für die meisten unserer Zuschauer sehr gut, für Klaustrophobiker ist das aber wohl eher unangenehm. Das gleiche gilt für andere kleine Räume, in denen sich Mini-Installationen befinden, wo man sich etwas anhört oder anschaut und wo teilweise auch mit Neonlicht, eher dunklen Lichtstimmungen oder Stroboskop gearbeitet wird. Das intensivste ist wohl der Backstage-Raum, in dem die Besucher in einer Art Meditation einen „Trip“ durchleben können. Wir nennen es intern mit einem Augenzwinkern den „K-Hole-Simulator“.

Nach der letzten Vorstellung am 19. Januar gibt es übrigens auch eine Feier mit den am Projekt beteiligten Musikern Bostro Pesopeo, N!klas und dem ein oder anderen Überraschungsgast hinter den Plattentellern.

Tickets gibt`s ab 10 Euro unter http://whatyousee.eu/

Der Imperativ des Feierns 16.-19. Januar, ab 18.30 Uhr Rote Sonne, Maximiliansplatz 5, 80333 München