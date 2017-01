Frühstück nach dem Weggehen? Bloggerin Sarah Eichhorn sucht Location

München - Frühstück nach dem Weggehen? Das will Lifestyle-Bloggerin Sarah Eichhorn einführen. Doch noch sucht sie eine neue Location. Das Interview.

Für Lifestyle-Bloggerin Sarah Eichhorn gehört das Reisen zu ihrem Leben. Inspiriert von den Eindrücken ihrer Business-Reisen sowie eines einjährigen Worldtrips plant sie nun zusammen mit ihrem Ehemann und Geschäftspartner Chris ein besonderes Frühstückscafé – und sucht dafür eine schöne Location.

Sarah, Ihr seid ein Jahr lang gezielt und unabhängig von Geschäftsterminen um die Welt gereist. Wo wart Ihr überall?

Eichhorn: Wir waren in Südafrika, Thailand, Malaysia, Indonesien, Singapur, Sri Lanka, auf den Malediven, in den USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Australien und Neuseeland. Ursprünglich hatten wir viel mehr Länder auf unserer Liste, entschieden uns aber letztendlich dafür, an Lieblingsplätzen länger zu bleiben. Und so haben wir auch nach der Weltreise noch jede Menge Ziele auf unserer Travel Bucket List.

Und was hat Euch auf Eurer Reise am meisten inspiriert?

Eichhorn: Puh, wo sollen wir anfangen? All die Menschen, die wir getroffen haben, und die Lebensfreude, die uns in vielen Ländern begegnet ist, haben uns inspiriert.

Zuerst war Euch nicht klar, wo Ihr Euch nach der Weltreise niederlassen wollt. Was hat Euch dazu bewogen, nach all den Eindrücken nach München zurückzukommen?

Eichhorn:München ist in den letzten zehn Jahren zu unserer Heimat geworden! Das wurde uns während unserer Reise so richtig bewusst. Es ist großartig, nonstop um die Welt zu reisen. Aber es ist noch schöner, ein festes Zuhause zu haben, an das man immer wieder zurückkehren kann.

Ihr habt hier also Eure Wurzeln geschlagen. Nun möchtet Ihr einen weiteren Schritt Richtung „Verwurzelung“ vollziehen und ein Frühstückscafé eröffnen. Wie kam es dazu?

Eichhorn: Chris und ich lieben Frühstück und haben auf unserer Weltreise unglaublich viel ausprobiert und kennengelernt. Vieles, das uns begeistert hat, haben wir so noch nicht in München gesehen. Und so entschieden wir uns, all das, was für uns "das perfekte Frühstück" ausmacht, in unserem Frühstückscafé in München zu vereinen.

Eine schöne Idee. Und wie soll das Ganze genau aussehen?

Eichhorn: Wir wollen besondere Speisen und Details in der Umsetzung, die wir auf unseren Reisen kennengelernt haben, nach München bringen. Unser Wunsch ist es, "das perfekte Frühstück", auf das man sich immer im Urlaub freut, auch in München zu bieten.

Ihr sucht dafür eine Location. Was und wo sucht Ihr genau?

Eichhorn: Ein für die Gastronomie geeignetes Ladenlokal mit circa 100 Quadratmetern Größe. Unsere Wunschlage wäre das Glockenbachviertel. Gern aber auch andere innerstädtische Viertel wie Haidhausen, das Dreimühlenviertel, Schwabing oder die Maxvorstadt. Wer etwas weiß, schreibe uns gern eine Mail.