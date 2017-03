P1 feiert Geburtstag: Schampus-Party am Donnerstag

München - Die Feste werden gefeiert wie sie fallen. Das gilt auch für das P1. Der Nobel-Club wird am Donnerstag 33 Jahre alt. Geschäftsführer Sebastian Goller plant eine große Sause.

„Same procedure as every year, Mr. Michael?” Und ob! Gegen die 90 von Miss Sophie im Silvester-Klassiker „Dinner for One“ nimmt sich das 33. Wiegenfest von Michael Käfers P1 zwar recht bescheiden aus, in Club-Kreisen ist das aber geradezu ein biblisches Alter. Und ein Klassiker ist die Diskothek im Haus der Kunst allemal. Wie lange sie noch mit Michael Käfer in Verbindung gebracht wird, ist indes unklar, zuletzt gab es Gerüchte, der Gastronom wolle sich von seinen 54 Prozent an der P1 Gaststätten GmbH trennen.

„Ich bin geistig seit gut zehn Jahren nicht mehr dabei“, sagte Käfer der tz. Input gebe er aber dennoch, sagt sein Patenkind Sebastian Goller. Er hat vor drei Jahren seinen Vater und Mitgesellschafter Franz Rauch als Geschäftsführer der Nobel-Disse abgelöst. Dass Käfer am Donnerstag dabei ist, wenn die nächste Generation mit dem 33. Geburtstag in eine neue Party-Saison startet, ist eher unwahrscheinlich. Dass sie durchaus alleine feiern kann, hat sie im letzten Jahr bereits mit einer wahren Schampus-Orgie bewiesen.

+ Lädt zur Champagner-Party: Sebastian Goller ist Mitgesellschafter des P1. © Jantz

Live-Musik von The Charles und Champagner um Mitternacht

„Wir haben auch dieses Mal mit dem Team das Geburtstags-Event geplant, ab 23 Uhr spielt The Charles live und gegen Mitternacht spendieren wir unseren Gästen wieder jede Menge Champagner, damit wir zusammen anstoßen können“, verrät Goller. Leicht sei der Generationswechsel nicht gewesen. „So schnelllebig das Nachtgeschäft auch ist, so schwierig ist es, einen Umbruch zu schaffen.“

Was aber auch mit dem Ausgehverhalten in Zeiten sozialer Netzwerke zu tun habe. „Früher blieben die Leute die ganze Nacht in einem Club“, sagt der 28-Jährige, „heute gehen sie in drei bis fünf Läden. Weil die Freunde ständig von unterwegs posten, wo sie gerade sind.“ Ergo sei die schlichte Aufgabe für ihn und sein Team, „die beste Party zu bieten, damit die Gäste nicht woanders hingehen, sondern im Gegenteil ihre Freunde zu uns holen“. Das Fest zum 33-jährigen Club-Jubiläum steigt am Donnerstag ab 22.30 Uhr.

Thomas Oßwald