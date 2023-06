Tausende Besucher bei Oldtimertreffen – darunter auch ein Rosenheim-Cops-Star

Kleiner Ort, großes Event

+ © Hermann Verschnaufpause auf dem eigenen Schlüter: Xaver aus Niederhummel genoss das Oldtimertreffen in seinem Ort in vollen Zügen. © Hermann

Über 1000 Aussteller kamen am Sonntag (18.6.) zum Oldtimertreffen des AAV nach Niederhummel. Die Großveranstaltung war ein Erfolg auf ganzer Linie.

Niederhummel – Strahlender Sonnenschein, knapp 1100 Aussteller und beste Stimmung bei den rund 6000 Besuchern: Das Oldtimertreffen am Sonntag in Niederhummel bot alles, was die Herzen von Liebhabern alter Fahrzeuge und Maschinen höherschlagen lässt. Und der Altfahrzeug- und Altmaschinenverein Hummel präsentierte sich zum siebten Mal als perfekter Gastgeber.

Überwiegend aus Ober- und Niederbayern kamen die Oldtimerfreunde am Sonntag nach Niederhummel angereist – die einen mit ihren teils restaurierten, teils originalgetreuen sowie geputzten und aufpolierten alten Traktoren, Schleppern, Autos, motorisierten Zweirädern und Unimogs, die anderen als interessierte Besucher. Und alle genossen das Event gleichermaßen in vollen Zügen.

+ Stammgäste beim Oldtimertreffen in Niederhummel sind die Mitglieder des Schlüter-Clubs Freising um Vorsitzenden Hans Helminger (2. v. r.). Auch Schauspieler Dieter Fischer (l.) war gekommen – zur Freude der AAV-Mitglieder. © Hermann

So etwa die Mitglieder des Freisinger Schlüter-Clubs, die zu den Stammgästen in Niederhummel gehören. „Das ist quasi Pflicht, dass wir hierher kommen“, sagte Vorsitzender Hans Helminger im FT-Gespräch und zeigte sich von der Veranstaltung einmal mehr begeistert. „Man sieht, dass es noch viele Schlüter in der näheren Umgebung gibt.“ Das freute nicht nur den leidenschaftlichen Schlüter-Fan, der früher selbst beim Traktor-Hersteller gearbeitet hat, sondern auch seine Begleiter. Unter ihnen war – und darauf sind die AAV-Mitglieder besonders stolz – Schauspieler und Schlüter-Club-Mitglied Dieter Fischer (mehr zu seiner Leidenschaft lesen Sie hier), den viele aus der Fernsehserie „Die Rosenheim-Cops“ kennen.

+ Knapp 1100 Aussteller waren am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein zum Oldtimertreffen nach Niederhummel gekommen. © Hermann

Mit ihrem weißen Opel Kadett hatte sich Anne Altmann aus Langenbach unter die vielen alten Autos gemischt. Die 27-Jährige ist eine leidenschaftliche „Schrauberin“, wie sie selbst sagt, und das schon von klein an. „Bei uns Zuhause wurde immer geschraubt.“ Jetzt werkelt sie mit ihrem Freund Jörg Braun an den Autos – und ist mit ihm auch auf diversen Oldtimertreffen unterwegs. „Entweder du lebst es, oder nicht“, fasst sie ihre Begeisterung zusammen und spricht damit vielen Oldtimer-Freunden aus dem Herzen.

+ Leidenschaftliche „Schrauber“: Anne Altmann aus Langenbach und ihr Lebensgefährte Jörg Braun mischten sich mit ihrem Opel Kadett unter die Aussteller. © Hermann

Während die vielen Besucher über die Ausstellungswiese, die Familie Wildgruber zur Verfügung gestellt hatte, schlenderten und sich rege mit Gleichgesinnten austauschten, hatte das AAV-Team um Vorsitzenden Erwin Wiesheu alle Hände voll zu tun: Unterstützt von der Feuerwehr Ober- und Niederhummel, wurden die vielen Aussteller und Besucher in die Stell- und Parkplätze eingewiesen. Zudem galt es, bei den heißen Temperaturen kühle Getränke auszuschenken und unterschiedlichste kulinarische Schmankerl zuzubereiten. Insgesamt waren rund 150 freiwillige Helfer im Einsatz, um dieses Großereignis, das der im Jahr 2006 gegründete Verein alle zwei Jahre durchführt (wegen der Corona-Zwangspause zuletzt 2018), zu stemmen. „Wir sind super-zufrieden“, sagte Schatzmeisterin Stefanie Hiebl-Schewell nach dem arbeitsreichen Wochenende.

Gut zu wissen:

Wer mehr über den Verein wissen möchte, kann sich im Internet unter www.aav-hummel.de informieren.

