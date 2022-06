„Erschreckend“: Prominentes Hotel direkt am Schliersee soll erheblich größer werden - Diskussionen in Gemeinde

Von: Leyla Yildiz

Hegt hochtrabende Pläne für seinen Schlierseer Hof: Walter de Alwis. Abriss und Neubau trägt der Gemeinderat im Grundsatz mit. An der Größe des Vorhabens scheiden sich aber schon jetzt die Geister. © stefan schweihofer

Große Pläne für eines der prominentesten Hotels in Schliersee: Der Schlierseer Hof soll einem Neubau weichen. 120 Betten, Top-Kategorie.

Schliersee – Viele Jahre verhallten Rufe nach weiteren Hotelbetten in Schliersee ungehört. Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) – beziehungsweise seine Gattin – musste schon selbst bauen, um daran etwas zu ändern. Dann kam das Projekt Vitalresort in Neuhaus (wir berichteten), und zu diesem gesellt sich nun ein weiteres Großprojekt: Walter de Alwis will seinen Schlierseer Hof abreißen und neu bauen. Der Gemeinderat hat jetzt signalisiert, den Weg mitzugehen –über einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan.

Schlierseer Hof soll Neubau weichen: Absehbare Kritik an Größe des Baukörpers

Ein Punkt, um den sich die Diskussion drehen wird, ist schon absehbar: Wie überall bei Hotelprojekten wird die Größe Kritik ernten. De Alwis hat seinem Planer offenbar freie Hand gelassen, und der ist dann auch in die Vollen gegangen. Die Visualisierung im Gemeinderat zeigte einen dreiteiligen Baukörper, der mittlere sechs Stockwerke plus Dachgeschoss hoch. Das ist beispiellos in ganz Schliersee, wie Bauamtsleiterin Birgit Kienast wissen ließ.

Weitere kritische Punkte laut Verwaltung: ein Pool, der in den See hineinragt, ein Floß mit gastronomischer Nutzung und eine große Tiefgarage. Da werden einige Fachstellen mitreden wollen, wie Schnitzenbaumer in der Sitzung sagte. Wasserwirtschaftsamt, Straßenbauamt, Schlösser- und Seenverwaltung. In der Beschlussvorlage ist auch von „erheblichem Einfluss auf das Orts- und Landschaftsbild“ die Rede. Reichlich Konfliktstoff. Das Vorhaben schließt übrigens das direkt an den Schlierseer Hof angrenzende frühere Trachtenhaus Siebzehnrüblmit ein, das de Alwis gekauft hat.

Grünen-Gemeinderat zu Hotelprojekt am Schliersee: „Visualisierungen erschreckend“

Was an Visualisierungen vorlag, fand Bernd Mayer-Hubner (Grüne) regelrecht „erschreckend“. Sein Fraktionskollege Gerhard Waas sagte: „Die Planung hat, so wie ich das sehe, keine Chance.“ Er schlug als allerersten Schritt einen Scoping-Termin mit den Fachstellen vor. Letztlich stimmte aber auch er zu, einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzustellen. Wie Philipp Krogoll (Die Schlierseer) anmerkte, hat das den Vorteil, dass bei so einem Treffen schon ein Planer der Gemeinde mit dabei wäre.

Wolfgang Mundel (CSU) fand es wichtig, dem Vorhabensträger das Signal zu geben, dass der Gemeinderat prinzipiell bereit ist, Abriss und Neubau zu unterstützen. Auch Schnitzenbaumer meinte: „Es wäre wichtig, das jetzt zu starten.“ Diesen Schritt noch nicht mitgehen, wollte einzig Babette Wehrmann (Grüne). „Ich tue mich schwer damit, einen Startschuss für ein Projekt zu geben, hinter dem ich nicht stehe.“ Sie fühle sich an den Spitzingsee mit dem „viel zu großen Arabella“ erinnert.

Hotel-Projekt am Schliersee: Vorhabenbezogener Bebauungsplan soll Fehlentwicklungen vermeiden

Die Planung selbst wurde zwar nicht weiter thematisiert, es braucht aber nicht viel Fantasie, um zu erkennen, dass der Gemeinderat insbesondere die gewünschte Gebäudehöhe kaum mittragen wird. Und gegen den Gemeinderat geht bei einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan nichts, wie Kienast unterstrich. Ein „großes Mitspracherecht“ habe die Kommunalpolitik bei diesem Instrument. Das gehe so weit, dass sich der Bauträger verpflichtet, das Projekt zu einem Tag X umzusetzen und das Baurecht nicht von einem Dritten wahrgenommen werden kann. Die Tatsache, dass Investor und Betreiber in diesem Fall identisch und der Gemeinde obendrein bekannt sind, gefiel Mundel.

Gemeinderat im Grundsatz für Neubau - Hotelchef: „Ein sehr, sehr wichtiges Signal“

Für de Alwis sei der Beschluss ein „sehr, sehr wichtiges Signal“, sagt er am Tag nach der Sitzung. Er stellt sich ein „Leuchtturmprojekt für Schliersee“ vor, das Gäste auch in der bisherigen Nebensaison anziehe – gut auch für den Einzelhandel und das Gewerbe in der Gemeinde.

Um die anstehenden Diskussionen weiß der 68-Jährige. „Ein Hotel braucht leider eine gewisse Größe.“ Er sagt diesen Satz nicht lapidar, verweist aber darauf, dass Banken nur Vorhaben finanzieren, die entsprechende Erfolgsaussichten haben. Etwa 120 Zimmer sollen es werden, dazu Wellness- und Tagungsbereich, natürlich in der Top-Kategorie.

Schlierseer Hof seit knapp 18 Jahren in der Führung von Walter de Alwis

Über die Zukunft machen sich de Alwis und seine Familie schon länger Gedanken. Den Schlierseer Hof (aktuell 46 Zimmer) übernahm der in Sri Lanka geborene Hotelier vor bald 18 Jahren. „Es gibt auf der Welt keinen schöneren Ort“, sagt er über seine neue Heimat. Seit er hier ist, kennt er auch die Diskussion um fehlende Hotelbetten.

Dass er hier nun aktiv werden möchte, liegt auch an seinem Sohn Marcel. Er wird künftig das Gesicht des Schlierseer Hofs sein. Der 24-Jährige hat die Tourismusschule Klessheim besucht, in mehreren Top-Hotels gearbeitet und war 2018 „Rezeptionist des Jahres“ in Deutschland. Eigentlich sollten die USA seine nächste Station sein. Nun möchte er sich zusammen mit Vater Walter um das Neubauprojekt im Oberland kümmern.

