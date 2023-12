13-jähriges Mädchen angefahren: Autofahrer übersieht Schülerin auf der Straße - schwere Verletzungen

Von: Dominik Stallein

An dieser Stelle wurde am Freitagmorgen eine 13-Jährige angefahren. Sie musste schwer verletzt in eine Klinik verbracht werden. © Sabine Hermsdorf-Hiss

In Geretsried wurde am Freitagmorgen ein Mädchen von einem Auto erfasst. Sie wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.

Geretsried - Am Freitagmorgen ereignete sich ein schwerer Unfall in Geretsried. Ein Lkw und ein Linienbus kollidierten. Noch während an dieser Stelle die Unfallschäden beseitigt wurden, gab es den nächsten schweren Unfall in diesem Bereich: Gegen 7.30 Uhr wurde eine Schülerin angefahren.

13-jähriges Mädchen angefahren: Autofahrer übersieht Schülerin auf der Straße - schwere Verletzungen

Ein 56-jähriger Geretsrieder war zur Unfallzeit mit seinem Pkw auf der Adalbert-Stifter-Straße in nördlicher Fahrtrichtung unterwegs und wollte laut Polizeibericht nach links in die Sudetenstraße einbiegen. Dabei übersah er offensichtlich eine 13-jährige Schülerin. Sie wollte in diesem Moment die Sudetenstraße überqueren.

13-Jährige mit Hubschrauber in Klinik verbracht - Nach Unfall schwer verletzt

Es kam zum Zusammenstoß. „Die Fußgängerin erlitt durch den Aufprall schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen“, teilt die Polizeiinspektion Geretsried in ihrem Pressebericht mit. Das Mädchen wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik Murnau verbracht. Der Geretsrieder blieb bei dem Unfall unverletzt.

