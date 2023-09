15-jähriges Mädchen aus Weilheim vermisst – aus Asylunterkunft verschwunden

Von: Elke Robert

Eine 15-Jährige aus Weilheim wird vermisst, die Polizei bittet um Hinweise. © Polizei

Seit dem vergangenen Donnerstag wird in Weilheim ein 15-jähriges Mädchen vermisst. Die Ukrainerin wollte offenbar jemanden besuchen in Deutschland, jedoch weiß nun niemand, wo sie sich aufhält.

Weilheim - Die Polizei bittet um Mithilfe bei einer Fahndung: Vermisst wird die 15-jährige Erika Danov aus Weilheim. Wie die Polizei heute meldet, wird angenommen, dass die Ukrainerin einen Bekannten besuchen wollte, der sich auch in Deutschland aufhalten soll. Der genaue Wohnort dieses Bekannten ist jedoch nicht bekannt.

15-jähriges Mädchen aus Weilheim vermisst: Fahndung bisher erfolglos

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Die Ukrainerin wurde zuletzt am vergangenen Donnerstagvormittag, 7. September, in der dezentralen Unterkunft für Asylsuchende in Weilheim gesehen.

Erika Danov wird wie folgt beschrieben: Das Mädchen ist etwa 1,50 Meter groß und hat schwarze schulterlange Haare und spricht ukrainisch sowie ungarisch. Bekleidet ist die 15-Jährige vermutlich mit einem hellen Pullover, schwarzen Leggins und weißen Turnschuhen.

Hinweise bitte an die Polizei in Weilheim

Da die bisherigen Fahndungsmaßnahmen ohne Erfolg verliefen, bittet die Polizeiinspektion Weilheim nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer weiß, wo sich das Mädchen aufhält oder hat die Ukrainerin zwischenzeitlich irgendwo gesehen? Wer Angaben zu der 15-Jährigen oder ihrem jetzigen Aufenthaltsort machen kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer 0881/640-0 bei der Polizei in Weilheim (Oberbayern) melden oder bei jeder anderen Dienststelle.

