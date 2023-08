Isartalerin (16) fährt in Gegenverkehr: Motorradfahrerin schwer verletzt ins Klinikum geflogen

Von: Josef Hornsteiner

Ein 16-jähriges Mädchen aus dem Isartal ist mit ihrem Leichtkraftrad so heftig gestürzt, dass sie mit schweren Verletzungen ins Klinikum Murnau geflogen werden musste. Die Polizei hat eine Vermutung, wie es zu dem schweren Unfall kommen konnte.

Mittenwald – Schwere Verletzungen trug am Montagnachmittag eine junge Motorradfahrerin aus dem Isartal bei einem Sturz mit ihrem Leichtkraftrad davon. Die 16-Jährige befuhr gegen 13 Uhr die Staatsstraße 2542 von Klais kommend in Richtung Mittenwald. In der S-Kurve am nördlichen Ende des Schmalensees verlor sie die Kontrolle über ihre Maschine und kam alleinbeteiligt zu Sturz. Dabei rutschte sie mit dem Motorrad auf die Gegenfahrspur, auf welcher ihr gleichzeitig ein Pkw entgegenkam.



Von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Pkw geprallt ist eine 16-Jährige. © © Hans Schmid / Feuerwehr Mittenwald

Mädchen schlug mit Helm und Oberkörper in die Front eines entgegenkommenden Pkw ein

Der Fahrer, ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Görlitz, konnte einen Zusammenstoß mit der Jugendlichen trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung nicht mehr verhindern. Das Mädchen schlug mit Helm und Oberkörper gegen die Front des VW Passats.



Von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Pkw geprallt ist ein 16-Jährige. © © Hans Schmid / Feuerwehr Mittenwald

Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw erlitt die junge Frau schwere innere Verletzungen und Hämatome

Die junge Frau erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen in Form eines Lungen- und Leberrisses, sowie mehrerer Hämatome am gesamten Körper. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber ins Unfallklinikum Murnau geflogen werden. Die Blaulichtorganisationen waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Die Staatsstraße musste kurzzeitig komplett gesperrt werden.



Unfallursache dürften fabrikneue Reifen gepaart mit kaltnasser Fahrbahn gewesen sein

Wie die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen mitteilt, dürfte die Unfallursache die fabrikneuen Reifen der Maschine sowie der witterungsbedingt kaltfeuchte Kurvenbereich am Unfallort gewesen sein. Die Polizei warnt aktuell wegen den teils kalten Temperaturen und nassen Begebenheiten auf der Fahrbahn: Es muss dringend mit Vorsicht gefahren werden.

