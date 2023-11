17-Jährige überschlägt sich mehrmals mit Auto – Fahrerin betrunken und schwer verletzt

Von: Klaus-Maria Mehr

Ein schwerer Unfall erschüttert die Gemeinde Pöcking: Eine betrunkene 17-Jährige verliert die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überschlägt sich. Drei Freunde sitzen mit im Auto.

Pöcking – Wie die Polizei Starnberg aktuell berichtet, ereignete sich im Gemeindegebiet Pöcking (Landkreis Starnberg) ein dramatischer Unfall, als eine 17-jährige Fahranfängerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Das junge Mädchen, das unter Alkoholeinfluss stand, hatte sich widerrechtlich einen Pkw angeeignet und überschlug sich damit. Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen, während ihre drei Mitfahrer im Alter von 15 bis 16 Jahren leicht bis mittelschwer verletzt wurden.

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren nicht nur im Landkreis Starnberg, sondern in ganz Oberbayern, hier eine Aufnahme aus dem Münchner Stadtgebiet von Freitagabend, im Dauereinsatz. Der Grund: Nicht angepasste Fahrweise bei glatten Straßen. © Johanniter München

17-Jährige fährt mit entführtem Pkw über Feldweg, verliert Kontrolle – und überschlägt sich mehrmals

Die junge Fahrerin aus dem Landkreis Starnberg war am Freitagabend gegen 21.45 Uhr ohne die vorgeschriebene Begleitperson für das „Begleitete Fahren ab 17“ unterwegs. Sie hatte drei Freunde an Bord und verlor auf einem Feldweg nahe der Ortsverbindungsstraße von Landstetten nach Aschering die Kontrolle über den VW, der auf die Mutter eines der Mitfahrer zugelassen war. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, schleuderte in einen angrenzenden Acker und überschlug sich mehrfach.

Insassen kommen teils schwer verletzt in verschiedene Kliniken

Die vier Insassen, die zum Teil schwer verletzt wurden, wurden in verschiedene Kliniken in der näheren und weiteren Umgebung gebracht. Der ältere Kleinwagen erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Darüber hinaus entstand ein umfangreicher Flurschaden. Der Gesamtschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Die Freiwillige Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle aus und unterstützte den Rettungsdienst bei der Erstversorgung der Verletzten. Alle Insassen des Fahrzeugs waren alkoholisiert. Die 17-jährige Fahrerin musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Auffällig war, dass die Kennzeichen des VWs vor Fahrtantritt abmontiert wurden. Gegen die junge Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Delikte eingeleitet.

