Bei Schnee und Kälte im Gebirge verirrt: 23-Jähriger versteigt sich auf dem Karwendel

Von: Josef Hornsteiner

Ein 23-jähriger Franzose wollte von Mittenwald aus über den Karwendelsteig hinauf zur Bergstation (2244 Meter) gehen: Dabei verstieg er sich und blieb am Pfeilerkopf stecken.

Mittenwald – Er wollte über den Karwendelsteig hinauf zur Bergstation – dabei geriet ein 23-jähriger Franzose gehörig in Not. Unterkühlt brachte ihn ein Rettungshubschrauber ins Klinikum Garmisch-Partenkirchen. Nur durch das schnelle Eingreifen der Mittenwalder Bergwacht-Kameraden hatte am Montagabend Schlimmeres verhindert.

Bergtour unterschätzt – Notruf gegen 18 Uhr

Gerettet: Der Verstiegene wird mit dem Hubschrauber auf dem Pfeilerkopf geholt. © Christoph E. Amberger

Der Mann unterschätzte die Bergtour zu dieser Jahreszeit. Trotz des Sonnenscheins lauern aktuell viele Gefahren im Gebirge. Am Vormittag machte er sich alleine von Mittenwald aus auf in Richtung der Karwendelgipfel. Schon ab der Mittenwalder Hütte lag Schnee, in manchen Lagen darüber teils bis zu 50 Zentimeter hoch. Am zweiten Masten der Bergstation passierte ihm schließlich ein Fehler, den schon einige Bergsteiger an dieser Stelle gemacht haben, erklärt Mittenwalds Bereitschaftsleiter Heinz Pfeffer. „Er ging von dort aus falsch, in Richtung Himmelskante unter der Linderspitze.“ Am sogenannten Pfeilerkopf blieb er stecken, konnte weder hoch noch runter. Bei Einbruch der Dunkelheit versuchte er noch mit einer Lampe Lichtzeichen ins Tal hinab zu geben. Gegen 18 Uhr schaffte es der bereits unterkühlte junge Mann letztlich, den Notruf abzusetzen.

Hätte er über Nacht dort bleiben müssen, hätte es sehr schlecht ausgeschaut.

Für die Einsatzkräfte der Bergwacht Mittenwald war eine der größten Schwierigkeiten, sich mit dem Franzosen am Telefon zu verständigen. „Er konnte weder englisch noch deutsch“, berichtet Pfeffer. Abhilfe schaffte die Freundin einer seiner Kameraden, die fließend französisch spricht. Sie dolmetschte und brachte viele wichtige Informationen über seine Kleidung und seine Ausrüstung in Erfahrung.

Die Bergretter riefen den Hubschrauber RK2 aus Reutte zu Hilfe. Gleichzeitig ordnete Einsatzleiter Luis Ostler an, dass sich zehn Mann mit einer Kabine der Karwendelbahn in Richtung des Verstiegenen aufmachen sollten. „Damit hätten wir keine Zeit verloren, hätte der Hubschrauber vor Ort witterungsbedingt nicht fliegen können“, sagt Pfeffer.

Verstiegener hätte Nacht nur schwer überlebt

Doch hatte der Franzose Glück im Unglück: Der Helikopter konnte ihn holen. Auf seiner Höhe in etwa 2100 Metern hatte es am Montag um 18 Uhr bereits minus 1,4 Grad. „Seine Ausrüstung war für so eine Tour nicht geeignet.“ Für den Bergwacht-Chef ist deshalb klar: „Hätte er über Nacht dortbleiben müssen, hätte es sehr schlecht ausgeschaut.“ Die alpinen Retter brachten den 23-Jährigen per Hubschrauber direkt ins Klinikum, da er bereits stark unterkühlt war.

Pfeffer warnt Bergsteiger in diesen Tagen. Viel Schnee, eisige Temperaturen und frühe Dunkelheit stellen große Gefahren im Gebirge dar. „Solche Touren wie auf den Karwendel sollten aktuell nur von absolut erfahrenen und gut ausgerüsteten Alpinisten bewältigt werden.“

Am Zugspitzplatt in Garmisch-Partenkirchen wird indes immer noch nach einem 23-jährigen Mann aus Baden-Württemberg gesucht, der seit dem 26. Oktober als vermisst gilt.

