„Berührende und traurige Momente“: So erging es Münsingern nach dem zweiten Weltkrieg

Drucken Teilen

Widmet sich seiner Geschichte: Die Gemeinde Münsing © sh/Archiv

Der dritte Band der Münsinger Ortschronik befasst sich mit dem Kriegsende und der Nachkriegszeit in der Gemeinde. 25 Münsinger erzählen darin sehr persönlich ihre Erlebnisse.

Münsing – „Es geht in diesem Band nicht um Daten und Ereignisse, sondern um individuelle Schicksale, Emotionen und Auswirkungen auf das Leben der Befragten“, sagt Johannes Bernwieser, der die Chroniken im Auftrag der Gemeinde herausgibt. In Band I hatte der Historiker die frühe Geschichte Münsings anhand von Katasterkarten, Pfarrbeschreibungen und Familienbüchern wissenschaftlich aufgearbeitet.

Für Band II hat der Hobbyhistoriker Willi Schwarz Erlebnisse und Anekdoten der Bürger während des gesamten 20. Jahrhunderts zusammengetragen. Band III führt den Leser nun in die Nachkriegsjahre, in eine Welt des sparsamen Wirtschaftens und des Zusammenhaltens.

Münsinger Ortschronik: Drittes Band beschäftigt sich mit Schicksalen und Emotionen nach dem Weltkrieg

Die Menschen in den damals noch selbstständigen Gemeinden Münsing, Holzhausen und Degerndorf sorgten mit Pionierarbeit und Fleiß dafür, dass bis heute ein scheinbar selbstverständlicher Wohlstand herrscht. Große Teile der Infrastruktur und der demokratischen Kultur entstanden nach dem Krieg. Auch die Heimatvertriebenen, Kriegsheimkehrer und Gastarbeiter halfen mit, die Dörfer neu zu gestalten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.)

„Sie konnten sich noch ihr kleines Haus leisten, weil es in Eigenleistung und mit Unterstützung von Freunden, Nachbarn und Verwandten Stein für Stein gebaut wurde – neben oder nach der täglichen, harten Berufsarbeit und ohne viel technisches Gerät“, schreibt Bürgermeister Michael Grasl im Vorwort zur Chronik. Die Grundstücke seien erschwinglich gewesen, weil sie den Bürgern von den Landwirten und Bürgermeistern zugewiesen worden seien. „Diese Entwicklung hat unsere Ortschaften geprägt und lebendig gemacht. Das anpackende Miteinander war die Keimzelle des Wirtschaftswunders der Nachkriegszeit“, so Grasl.

So sieht der dritte Band der Münsinger Chronikreihe aus. Er beschäftigt sich mit den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Aquarell, das den Einband ziert, stammt vom Ambacher Maler Colombo Max. © Archiv

Recherche zu drittem Band der Münsinger Ortschronik schwierig: Viele Unterlagen von Nazis vernichtet

Johannes Bernwieser berichtet, dass es für das Redaktionsteam schwierig gewesen sei, Material über die Jahre 1933 bis 1945 zu finden: „Unterlagen wurden entweder von den Nationalsozialisten vernichtet, oder der Gemeinderat tagte erst gar nicht“. Aus der Degerndorfer Schulchronik etwa seien die Seiten über diese Jahre herausgerissen worden. Deshalb sei es ihm ein großes Anliegen gewesen, die letzten noch lebenden Zeitzeugen, Jahrgänge 1924 bis 1942, zu befragen. Sie hätten sich auf diverse Aufrufe hin gemeldet oder wurden dem Chronikteam als Gesprächspartnerinnen und -partner empfohlen.

Man habe bei den Besuchen bei ihnen zu Hause Dinge erfahren, die nirgendwo niedergeschrieben seien, etwa, dass ein nationalsozialistisch eingestellter Lehrer seinen Schülern empfohlen habe, ein Taschenmesser bei sich zu tragen, „wenn der Ami kommt“. So etwas musste natürlich mit Vorsicht behandelt, Namen weggelassen werden. Die Interviewten sollten weitgehend frei erzählen, wobei ein zuvor im Team abgestimmter Fragenkatalog den roten Faden bildete.

Persönliche Erinnerungen und Schicksale von 25 Münsingern prägen das Band

So entstanden sehr persönliche Zeugnisse einer Zeit, die von Verlust und Schmerz durch den Zweiten Weltkrieg, den Umgang mit den Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen, dem Eintreffen und der Integration von Vertriebenen aus dem Osten und dem hoffnungsvollen Neustart geprägt war.

„Meist kamen mit dem Erzählen die Erinnerungen hoch, und es war uns wichtig, diesem Erzählfluss freien Lauf zu lassen. Dabei gab es sehr lustige, aber auch berührende und traurige Momente, die wir mit unseren Interviewpartnern teilten. Dadurch, dass wir die Gespräche aufzeichneten, konnten wir uns voll und ganz unserem Gegenüber widmen. Ich persönlich habe all die Begegnungen als sehr bereichernd erlebt. Am Ende jedes Interviews fragten wir, was der- oder diejenige den jungen Menschen von heute an Lebensphilosophie mitgeben würde“, erzählt Bettina Hecke.

Münsing nach dem Weltkrieg: Eine Zeitreise in die Geschichte

Zum ehrenamtlichen Team gehörten neben Hecke ihr Ehemann Fritz Wagner – den beiden gehört der Ambacher Verlag, in dem Band III erscheint –, der Ammerlander Ernst Grünwald, der Journalist Manfred Hummel sowie Gerhard Metzger. Die Erzählungen führen den Leser wie in einer Zeitreise zurück in eine Lebenswirklichkeit, die unwiderruflich verschwunden ist.

Gregor Berghof etwa beschreibt, wie er als zehnjähriger Heimatvertriebener nach Münsing kam. Käthe Graf, die „Bäcker Käth“ aus Münsing, bei der Befragung 93 Jahre alt und vor zwei Jahren verstorben, berichtet, wie sie die Währungsreform erlebte und, wie sie im selbst gehäkelten Bikini im Starnberger See badete. Bruno Haberl aus Holzhausen hat als Kind den Absturz eines Jagdbombers zwischen Degerndorf und Attenkam miterlebt. Anastasia Schmid aus Sonderham reiste als „Ster-Nadlerin“ (mobile Schneiderin) durch die Gegend, und Juliana Gries, geborene Lanzinger, erinnert sich vor allem an die nicht enden wollende Arbeit auf dem elterlichen Hof in Wimpasing.

Münsinger berichten von der Zeit nach dem Weltkrieg und zeigen persönliche Bilder

Der Ammerlander Autor und Regisseur Percy Adlon gibt ebenso Auskunft wie der Sankt Heinricher Fischer Rudolf Müller, das Degerndorfer Ehepaar Katharina und Josef Eckert (er war 89) oder die Weipertshauserin Maria Grenzebach. Alle Ortsteile sind in dem Buch vertreten. Die meisten alten Menschen berichten von einer insgesamt schönen Kindheit und Jugend, getrübt von Ereignissen wie dem Todesmarsch, den zum Beispiel Wolfgang Thannheimer als Junge mitbekommen hat.

Die Geschichten sind reich bebildert mit Fotografien aus dem persönlichen Fundus der Befragten. Zahlreiche Porträts und Aquarelle sowie der Bucheinband stammen vom Ambacher Maler Colombo Max. Am Beispiel des Covers wird deutlich, dass die Erinnerungen an das Kriegsende teils doch etwas verklärt sind.

Vorstellung des dritten Bandes der Münsinger Ortschronik im katholischen Pfarrheim

Bei Max schien die Sonne beim Einzug der Amerikaner; Frauen und Männer beteten auf dem Feld aus Dankbarkeit zur Muttergottes. In Wirklichkeit war es bitterkalt und die Menschen blieben in ihren Häusern. „Alle Berichte müssen natürlich mit Vorsicht behandelt werden. Es handelt sich immer um sehr subjektive Wahrnehmungen“, betont Johannes Bernwieser.

Band III der Chronik-Reihe wird am kommenden Donnerstag, 23. November, ab 19 Uhr im katholischen Pfarrheim in Münsing vorgestellt. Es lesen Veronika Kreuzhage, Helena Grasl und Max Schmid. Josef Brustmann umrahmt die Veranstaltung musikalisch. Vor Ort können die Bücher zum Preis von 25 Euro erworben werden.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.

VON TANJA LÜHR