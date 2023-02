49-Euro-Ticket: So viel sparen Pendler im Landkreis Ebersberg wirklich

Von: Helena Grillenberger

Kräftig sparen können vor allem Berufspendler mit dem neuen 49-Euro-Ticket ab 1. Mai. © Dpa

Über 1000 Euro im Jahr sparen – kann voraussichtlich ab 1. Mai jeder, der regelmäßig mit der Bahn von Aßling, Steinhöring oder Tulling aus nach München fährt. Rechenbeispiele.

Landkreis – So viel steht fest: Mit dem 49-Euro-Ticket werden vor allem Pendler entlastet. Für die IsarCard gibt es im Abo zwei Modelle: die monatliche Abbuchung und die Abbuchung einmal im Jahr. Da die einmalige Abbuchung bereits das „Sparmodell“ ist, sparen Abonnenten dieser Variante mit dem 49-Euro-Ticket logischerweise weniger. Die Ersparnis kann sich trotzdem sehen lassen. Denn zwölf Mal 49 Euro ergeben 588 Euro. Das unterbietet beide Modelle weit.

Zone 1

966 Euro zahlen Pendler aus dem Landkreis Ebersberg, die von Poing, Vaterstetten, Baldham oder Zorneding – kurz von Zone 1 – aus nach München starten, bei einer jährlichen Abbuchung. Auf den einzelnen Monat heruntergerechnet sind das 80,50 Euro.

Die Deutsche Bahn berechnet beim Jahresabo neuneinhalb Monate, demnach spart man pro Rate 101,68 Euro. Der Einfachheit halber wird hier mit zwölf Monaten gerechnet, eben der Ersparnis über ein Jahr.

Bei der Nutzung des künftigen 49-Euro-Tickets sparen sich Pendler hier also 378 Euro im Jahr und 31,50 Euro im Monat.

Wer lieber monatlich bezahlt, zahlt derzeit stolze 101,80 Euro für ein Monatsticket. Auf das ganze Jahr summiert sich das auf den Betrag 1018 Euro, da die Bahn in diesem Modell zehn Mal jährlich zur Kasse bittet. Sparen kann man in Zone 1 in diesem Modell 52,8 Euro pro Monat und 430 Euro im Jahr.

Zone 2

Wer von Zone 2, also Markt Schwaben, Eglhartig oder Kirchseeon aus in die Stadt startet, zahlt im Jahresabo derzeit 1197 Euro, also 99,75 Euro pro Kalendermonat. Sparen kann man hier mit dem 49-Euro-Ticket 609 Euro jährlich, also 50,75 Euro monatlich.

Bei zehnmaliger Abbuchung zahlen Pendler momentan 126,20 Euro monatlich, sprich 1262 Euro im Jahr. Zum 49-Euro-Ticket ergibt sich eine Differenz von 77,20 Euro im Monat, die sich im Jahr auf immerhin 674 Euro summiert.

Zone 3

Pendler, die in der Zone 3, sprich Ebersberg und Grafing, starten, zahlen derzeit mit dem Jahresabo 1497 Euro. Im Monat macht das 124,75 Euro. Sparen können die Pendler von dort in Zukunft ganze 909 Euro im Jahr – das sind zwölf Mal 75,75 Euro.

Wer in Zone 3 monatlich bezahlt, den kostet die Fahrkarte 157,60 Euro monatlich. Im Jahr also 1576 Euro. 988 Euro können hier aufs Jahr gespart werden – bei einer monatlichen Differenz zwischen 49-Euro-Ticket und IsardCard von 108,60 Euro.

Zone 4

Von Aßling, Tulling und Steinhöring aus zahlen Pendler mit Jahresabo derzeit 1761 Euro – das macht 146,75 Euro im Monat. Mit dem 49-Euro-Ticket können hier 97,75 Euro monatlich und 1173 Euro im Jahr gespart werden. Bei Zehn-mal-Zahlern sind es 1267 Euro, die weniger gezahlt werden müssen: Denn hier kostet das Ticket im Monat 185,50 Euro, 1855 Euro im Jahr. Pro Monat gerechnet können sich Pendler hier 136,50 Euro sparen.

