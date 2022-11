87-Jähriger bei Hausbrand in Bad Tölz schwer verletzt – „Feuerball kam durch das Haus geschossen“

Von: Andreas Steppan, Felicitas Bogner

Lichterloh in Flammen stand am Freitagabend ein Wohnhaus an der Reginriedstraße in Bad Tölz. © privat

Zu einem Großeinsatz kam es am Freitagabend in Bad Tölz. Ein Wohnhaus stand komplett in Flammen. Privatpersonen retteten den 87-jährigen Bewohner in letzter Sekunde.

Bad Tölz – Zahlreiche Sirenen waren am Freitagabend in Bad Tölz zu hören. Gemeldet worden war ein Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus in der Reginriedstraße (Nähe Gaißacher Straße). Als die Feuerwehr um zirka 17.05 Uhr mit einem Großaufgebot von Einsatzkräften und Fahrzeugen eintraf – im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Bad Tölz, Lenggries und Ellbach mit fünf Löschfahrzeugen und zwei Drehleitern – brannte bereits das gesamte Haus lichterloh.

„Ein schwer verletzter Mann wurde bereits von einer Privatperson aus dem Haus geholt, wir haben das restliche Gebäude abgesucht, aber glücklicherweise niemanden darin gefunden“, berichtet Einsatzleiter Thomas Fuchsgruber von der Tölzer Feuerwehr vor Ort. Es war eine Verpuffung, die den Brand auslöste. Die Ursache ist nach Angaben von Stefan Kießkalt, Sprecher der Kreisbrandinspektion, noch unklar, die Polizei ermittelt.

Rettung in letzter Sekunde: „Feuerball schießt durch das Haus“

Gemeldet hat den Alarm Peter Anders von der Firma „ASD München – Tatortreinigung und Unfallortreinigung“. Mit seinem Kollegen Bozin Gacic reinigte Anders gerade – nach einem natürlichen Ableben – ein Gebäude in der Nachbarschaft. „Ich habe Rauch gerochen und wir sind auf die Straße gelaufen“, sagt Gacic. Daraufhin seien die Männer sofort zu dem brennenden Haus gerannt. „Hier standen bereits Nachbarn, als ich in den Hausflur bin, ist mir bereits ein brennender Mann entgegengekommen“, schildert Anders das Geschehen. „Wir haben ihn sofort gepackt und sind mit ihm weggesprungen.“

Rettung in letzter Sekunde. „Dann kam ein Feuerball durch das Haus geschossen und alles stand in Flammen“, meint Anders, der selbst viele Jahre bei der Feuerwehr gearbeitet hat. Gemeinsam mit seinem Kollegen und den Nachbarn habe man Wasser und Decken organisiert und den Notruf verständigt. „Der Mann hat schlimme Verbrennungen erlitten“, berichten die Ersthelfer.

Bad Tölz: 87-Jähriger Bewohner mit Helikopter in Klinik gebracht

Gegen 17.45 Uhr wurde der 87-jährige Bewohner vom Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. „Wir haben bisher noch keine Erkenntnisse zur Brandursache“, sagt Alois Grünwald von der Tölzer Polizei, die genau wie das BRK ebenfalls im Einsatz vor Ort waren. Das Haus stand über eine Stunde in Vollbrand. „Es ist mittlerweile gelöscht.“ Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses um 19 Uhr liefen laut Kießkalt Nachlöscharbeiten, Glutnester wurden abgesucht, das Dach geöffnet. Am Haus dürfte nach Kießkalts Einschätzung Totalschaden entstanden sein.