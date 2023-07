Zu schnell auf nasser Fahrbahn: Familie mit Baby überschlägt sich im Auto auf der A8

Von: Patricia Kania

Wohl weil er zu schnell auf nasser Fahrbahn unterwegs war, hat sich am Sonntag auf der A8 ein Autofahrer überschlagen.

Taufkirchen - Gegen 9.10 Uhr befuhr ein 30-Jähriger aus dem Landkreis Landshut mit einem Mercedes Vito die A8 vom Südkreuz kommend in Richtung München, berichtet die Autobahnpolizei Holzkirchen. Zwischen der Anschlussstelle Taufkirchen-Ost und Unterhaching-Ost verlor er, so vermutet es die Polizei, auf regennasser Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen und schleuderte nach rechts. Dort überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen.

Im Auto saß auch ein zehn Monate altes Baby

Mit ihm befanden sich noch seine 31-Jährige Ehefrau sowie deren zehn Monate altes Kind im Fahrzeug. Sie konnten alle selbstständig das Fahrzeug verlassen. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht, blieben aber nach derzeitigem Erkenntnisstand unverletzt. Zur weiteren Untersuchung und zur Überwachung wurde die Familie in ein nahes gelegenes Krankenhaus gebracht.

Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Durch das Überschlagen ins Feld entstand ebenso ein Flurschaden in Höhe geschätzt 2000 Euro. Neben der Autobahnpolizei Holzkirchen waren die Feuerwehr aus Taufkirchen und die Autobahnmeisterei Holzkirchen im Einsatz.

