Auf A9 Richtung München: Zwei Menschen nach Crash auf der linken Spur verletzt

Von: Lucas Sauter Orengo

Drucken Teilen

Die A9 zwischen München und Nürnberg. © IMAGO/Foto: Frank Sorge

Bei einem Überholmanöver auf der A9 bei Bayreuth kam es am Samstag (16. Dezember) zu einem Unfall. Ein Wagen setzte zum Überholen an, ehe es auf der linken Spur von hinten getroffen wurde.

Bayreuth – Unfall am Samstag, 16. Dezember: Auf der A9 in Höhe Landkreis Bayreuth kam es zu einem Auffahrunfall während eines Überholmanövers, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach ersten Informationen wechselte ein Fahrzeug auf Höhe Spänfleck (Landkreis Bayreuth) in Fahrtrichtung München von der mittleren auf die linke Spur, um ein anderes Auto zu überholen.

Unfall auf der A9: Auto will überholen, und wird dann von hinten getroffen

Infolgedessen kollidierte es mit einem Auto, das bereits mit hoher Geschwindigkeit auf der linken Spur fuhr. Der rechte Fahrstreifen konnte laut Aussage eines Sprechers weiterhin genutzt werden. Eine Frau wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, so die ersten Angaben der Polizei.

Die Schwere der Verletzungen der zweiten betroffenen Person, der genaue Hergang des Unfalls sowie die Höhe des entstandenen Schadens waren zunächst noch unklar. Zuletzt kam es im Freistaat zu zahlreichen weiteren Unfällen. Eine 72-Jährige war an einem Kreisverkehr in Oberbayern von einem Pkw erfasst worden und am darauffolgenden Tag im Krankenhaus gestorben. Außerdem ist eine junge Frau mit ihrem BMW auf der Autobahn verunglückt. Der Wagen überschlug sich mehrfach.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.

Der Redakteur hat diesen Artikel verfasst und anschließend zur Optimierung nach eigenem Ermessen ein KI-Sprachmodell eingesetzt. Alle Informationen wurden sorgfältig überprüft.