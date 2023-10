Drei Verletzte auf dem Weg zu einer Feier – Großfamilie behindert Einsatzkräfte auf A92

Von: Hans Moritz

Ein Rad ab hatte der BMW nach der Schleuderpartie auf der A92 – ein nicht alltäglicher Einsatz. © FF Eitting

Eine unerwartete Wendung genommen hat ein Einsatz nach einem Unfall auf der A92. Die Einsatzkräfte sind entsetzt.

Eitting – Als am Samstagnachmittag die Funkwecker der Feuerwehren Eitting und Erding klingelten, dachten die Einsatzkräfte zunächst an einen ganz normalen Unfall auf der Autobahn München–Deggendorf. Am Ende sahen sich Polizisten, Sanitäter, Notärzte und Feuerwehrler auf der A92 einer Großfamilie gegenüber, die die Retter massiv behinderten. Zum Teil mussten Feuerwehrmänner Rettungswagen davor schützen, gestürmt zu werden.



Alarm geht bei Leitstelle Erding ein - Wagen gerät ins Schleudern

Der Alarm ging als automatischer E-Call am Samstag gegen 16.25 Uhr bei der Rettungsleitstelle in Erding ein. Michael Binder von der Verkehrspolizei Freising berichtet, dass eine 20-Jährige aus dem Kreis Mainburg mit einem schwarzen BMW in Fahrtrichtung Deggendorf unterwegs gewesen sei. Mit in dem Wagen saßen zwei 20 und 22 Jahre alte Frauen sowie ein 24-jähriger Mann. Es handelte sich um Türken, die nach Informationen unserer Zeitung auf dem Weg zu einer Verlobung beziehungsweise Hochzeit waren.



Zwei Reifen am BMW waren laut Polizei so abgefahren, dass der Wagen bei Eitting auf nasser Fahrbahn ins Schleudern geriet und in der Mittelleitplanke aus Beton einschlug. Dabei riss ein Rad komplett ab.



Die Fahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, auch die drei Insassen kamen in Kliniken in der Umgebung.



Einsatz nimmt Wende: Mitglieder einer Großfamilie tauchen an Unfallstelle auf

Während der Unfallaufnahme und der Versorgung der Verletzten nahm der Einsatz dann eine bedrohliche Wende. Binder berichtet, dass plötzlich etwa 20 Mitglieder der Großfamilie an der Unfallstelle aufgetaucht seien. „Sie fuhren zum Teil durch die Rettungsgasse und wollten unbedingt zum verunfallten Fahrzeug beziehungsweise den Verletzten. Hierdurch war die Hilfeleistung nur erschwert möglich.“



Das bestätigt ein Feuerwehrmann, der vor Ort war. „Es sind immer mehr geworden, und es herrschte eine aggressive Stimmung“, berichtet er unserer Zeitung. „Es ist dann Verstärkung seitens der Polizei gekommen, die auch nötig war.“ Er selbst und Kameraden hätten sich schützend vor die Rettungswagen gestellt, damit diese nicht geentert werden konnten. „Ich habe so etwas noch nie erlebt, und ich möchte so etwas auch nicht mehr erleben“, schildert er.



Die Polizei berichtet, es sei zu keinen Straftaten gekommen, gegen die Fahrerin wird wegen Körperverletzung ermittelt. ham

