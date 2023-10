BMW in Flammen auf der A995: Fahrerin kann sich gerade noch retten

Mit 27 Einsatzkräften war die Feuerwehr Unterhaching schnell am Unglücksort, um den Brand zu löschen. © Freiwillige Feuerwehr Unterhaching

Lichterloh brannte am Montagnachmittag ein BMW auf der A995. Die Autobahn musste deshalb zeitweise voll gesperrt werden.

Unterhaching – Mehrere Anrufe von Augenzeugen gingen am Montagnachmittag kurz nach 16 Uhr bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Münchens ein, die über einen brennenden Pkw auf der A995 bei Unterhaching berichteten. Sofort machten sich 27 Einsatzkräfte der Feuerwehr Unterhaching, eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizeistation Holzkirchen, mehrere Streifen der umliegenden Polizeidienststellen und die Autobahnmeisterei Hohenbrunn auf den Weg zum Brandort kurz nach der Anschlussstelle Unterhaching-Nord in Fahrtrichtung München. Auf der Sperrfläche unter der Brücke dort stand ein BMW X5 in Vollbrand. Die 32-jährige Fahrerin aus München konnte laut Polizeibericht das Fahrzeug noch rechtzeitig und unverletzt verlassen.

Unterhaching: Fahrzeug war trotz schneller Löscharbeiten nicht mehr zu retten

Die Feuerwehr konnte den Brand zwar schnell löschen. Trotz des schnellen Eingreifens wurde das Fahrzeug ein Raub der Flammen und war nicht mehr zu retten, schreibt die Feuerwehr auf ihrer Facebookseite. Für die Brandbekämpfung und die anschließende Bergung des Fahrzeuggerippes musste die Fahrbahn Richtung München kurzzeitig voll gesperrt werden. Aufgrund des noch recht lebhaften Verkehrs entstand laut Polizei ein etwa drei Kilometer langer Rückstau, der sich aber rasch wieder auflöste, als nach kurzer Zeit der Verkehr an der Brandstelle vorbeigeleitet werden konnte.

Nicht mehr zu retten: Der BMW brannte vollständig aus. © Freiwillige Feuerwehr Unterhaching

A995 bei Unteraching: Polizei geht von technischem Defekt aus

Als Brandursache wird ein technischer Defekt angenommen. Der Gesamtschaden beträgt nach Schätzung der Polizei rund 25 000 Euro. Das Wrack wurde von einem Abschleppunternehmen aus München geborgen. Gegen 17.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt und der Verkehr konnte wieder reibungslos fließen. mm

