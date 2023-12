„Eine Frechheit“: Landratsamt lehnt Sauerlacher Standortvorschlag für Asylbewerberunterkunft ab

Von: Volker Camehn

Landratsamt lehnt Sauerlacher Standortvorschlag für Asylbewerberunterkunft ab. (Symbolbild) © Symbolbild: Michael Bihlmayer/Imago

Das Landratsamt München lehnt den Sauerlacher Standortvorschlag für eine Asylbewerberunterkunft ab. Auch Bürger sprechen sich dagegen aus.

Sauerlach – Ärger in Sachen Asylbewerberunterkunft. Mit 15:6 Stimmen hatte sich der Gemeinderat noch im November für das rund 1000 Quadratmeter große Areal an der Sommerstraße entschieden und dem Landratsamt München vorschlagen. Vor allem ein Umstand sprach damals für diese Adresse: „Das ist Gemeindegrund, alle anderen Standorte sind in Privatbesitz“, so Bürgermeisterin Barbara Bogner (UBV). Zudem würde man im Landratsamt mittlerweile auch verhältnismäßig kleine Grundstücke akzeptieren.

„Aus Gründen des Immissionsschutzes“ – Behörde lehnt Standort ab

Das Landratsamt akzeptierte indes nicht. Im Gegenteil: „Aus Gründen des Immissionsschutzes“, wie es in der Beschlussvorlage der jüngsten Gemeinderatssitzung vom heißt, hat die Behörde den Standort abgelehnt. Eine Entscheidung, die für ausgesprochenen Unmut sorgte. „Dass das Landratsamt uns den Lindenweg in seiner Ablehnung gleich als Standort anrät, halte ich für eine Frechheit“, schimpfte Klaus Zimmermann, Zweiter Bürgermeister und UBV-Fraktionsvorsitzender. Zimmermann leitete die letzte Gemeinderatssitzung des Jahres, da Barbara Bogner verhindert war. Schließlich wird der Gemeinderat mehrheitlich für den Standort Lindenweg stimmen.

Zahlreiche besorgte Bürger

Aber nicht allein das Landratsamt ist gegen die Sommerstraße als Unterkunftsstandort, auch zahlreiche besorgte Bürger hatten sich gegen das Areal unweit der S-Bahn ausgesprochen. So hatte Matthias Zwiener in der obligatorischen „Frageviertelstunde“ darauf verwiesen, dass „alle Sauerlacher gegen diesen Standort sei“, was den Grünen Axel Horn zu der bissigen Bemerkung verleitete: „Nehmen Sie mich bei alle bitte raus!“, eine Aufforderung, der sich auch Bernhard Lederer (UBV) prompt anschloss. Zwiener ist vielen Gemeinderäten eh ein Dorn im Auge, seit er unter anderem mit regelmäßigen Anfragen zum geplanten Gymnasium in der Bürgervertretung auftritt.

„Richtige Entscheidung aus falschen Gründen“

Was die geplante Asylbewerberunterkunft betrifft, habe das Landratsamt „eine richtige Entscheidung aus falschen Gründen getroffen“, befand etwa Wolfgang Büsch (Grüne), der für das Otterloher Feld plädierte. Auch Flüchtlinge sollten Sport treiben können. Dagegen hatte sich bereits im November vor allem Angelika Ellinger (UBV) ausgesprochen. Sie befürchtete Nachteile für den dortigen Sportbetrieb.

„Wir sind jetzt schon überlastet und haben keinen Platz für weitere Sportler. Ich bin ja nicht dagegen, dass die Flüchtlinge Sport treiben.“ Auch Babak Afshar (SPD) sprach sich für den Lindenweg aus, da hier bereits Flüchtlinge untergebracht seien und man gute Erfahrungen gemacht habe. Afshar sagte auch: „Die Gefahr einer Ghettoisierung sehe ich nicht.“

