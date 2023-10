Abendlicher Hubschrauber-Einsatz am Schildenstein: Bergwacht rettet hilflose Familie

Von: Gabi Werner

Teilen

Lagebesprechung in der Rettungswache: Der Einsatzleiter klärt die Bergretter über den Standort der in Not geratenen Familie auf. © Bergwacht Rottach-Egern

Die Bergwacht musste am Sonntagabend zu einem Einsatz am Schildenstein (Gemeinde Kreuth) ausrücken. Eine Familie war in eine hilflose Lage geraten. Der Hubschrauber wurde alarmiert.

Kreuth – Wie Alexander Stern, Sprecher der Rottacher Bergwacht, berichtet, war die vierköpfige Familie aus dem Raum München mit zwei zehn und zwölf Jahre alten Kindern am Nachmittag über die Wolfsschlucht zum Schildenstein aufgestiegen und gegen 16 Uhr am Gipfel angekommen. Auf dem Runterweg rutschte der 46-jährige Mann aus und verletzte sich an Hüfte, Arm und Knie – eine Fortsetzung des Abstiegs sei dadurch nicht mehr möglich gewesen, sagt Stern.

Nachtflugfähiger Hubschrauber aus Reutte wurde alarmiert

Der Einsatzleiter der Bergwacht entschied nach der Alarmierung gegen 19.30 Uhr, sowohl vom Boden aus zur Familie aufzusteigen, als auch einen Hubschrauber hinzuzuziehen. „Somit wurde die nachtflugfähige Rettungsmaschine RK2 aus Reutte alarmiert“, heißt es im Pressebericht. Aufgrund der Lokalisierung wurde zudem die Bergrettung aus Achenkirch informiert. Ein Trupp aus vier Rettern machte sich schließlich zu Fuß über die Königsalm auf den Weg in Richtung der hilflosen Wanderer.

(Unser Tegernsee-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.) Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Miesbach und der Tegernsee-Region finden Sie auf Merkur.de/Tegernsee.

Notarzt versorgte Familie an der Rettungswache in Rottach-Egern

Zeitgleich mit dem Eintreffen des Hubschraubers an der Rettungswache in Rottach-Egern erreichte das erste bodengebundene Team gegen 20.50 Uhr die Einsatzstelle. Unterdessen unterrichtete der Einsatzleiter die Besatzung des Hubschraubers über die Lage. Nach der Erstversorgung wurde entschieden, die Familie ins Tal zu fliegen. Kurz nach 21 Uhr waren alle vier Personen mittels Hubschrauber an der Rettungswache in Rottach-Egern eingetroffen und wurden nochmals durch den Notarzt versorgt, berichtet Stern.

Die Einsatzkräfte der Bergwacht stiegen zu Fuß in Richtung Königsalm ab. Gegen 22.30 Uhr war der Einsatz beendet. Insgesamt waren neben dem Hubschrauber zwölf Bergretter im Einsatz. (gab)

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.