„Ohne Grund einfach abgeschmettert“: Beliebter Diakon muss gehen – Kirche schweigt

Von: Felicitas Bogner

In Sankt Korbinian werden diesen Sonntag Pfarrer Quirin Strobl und Diakon Joachim Baumann von der Kirchengemeinde verabschiedet. „Ich freue mich sehr, dass dazu wohl etwas vorbereitet wird“, meinte Baumann im Vorfeld. © arp

Im Pfarrverband Gaißach-Reichersbeuern steht ein Leitungswechsel bevor. Das Duo Quirin Strobl und Joachim Baumann wird verabschiedet. Das Ordinariat lehnte alle Wünsche der Gläubigen vor Ort ab, wie die Leitung künftig aussehen könnte – ohne Begründung. Ab 2024 wird Manfred Wurzer den Pfarrverband leiten.

Reichersbeuern – Am Christkönigssonntag, dem letzten Sonntag im katholischen Kirchenjahr, feiert der Pfarrverband (PV) Gaißach-Reichersbeuern, zu dem auch Greiling gehört, den Schutzpatron Korbinian. Das Patrozinium ist heuer ein ganz besonderes. Bei der Eucharistiefeier werden Pfarrer Quirin Strobl und Diakon Joachim Baumann verabschiedet. Zum Jahresende läuft damit auch das aktuelle Leitungsmodell mit Baumann als Pfarrverbandsbeauftragter und Leiter des PV und Strobl als Priesterlichem Leiter aus – es darf nach dem alleinigen Willen der Diözese nicht weitergeführt werden.

Der Pfarrverband hatte sich nach dieser enttäuschenden Nachricht der Diözese für ein kollegiales Leitungsmodell ausgesprochen (wir berichteten). Sprich, ein Team von Haupt- und Ehrenamtlichen hätte den PV geleitet. Doch auch dieser Vorschlag wurde vor einigen Monaten vom Ordinariat abgewiesen. Nun steht fest: Ab Januar wird Pfarrer Manfred Wurzer, der aktuell noch den PV in Egling leitet, der Leiter des PV Gaißach-Reichersbeuern werden.

Diözese gegen Vorschläge der Gläubigen vor Ort

Barbara Landler, Vorsitzende des Pfarrgemeinderats Reichersbeuern, ist enttäuscht vom Vorgehen des Ordinariats. „Es wurde jetzt zweimal das, was wir vorgeschlagen haben, ohne Grund einfach abgeschmettert.“ Man habe nach der ersten Absage – dem Wunsch, dass Diakon Baumann bleibt – mit dem kollegialen Leitungssystem eine Lösung gefunden, „die für alle vor Ort machbar gewesen wäre“. Dass auch dieser Vorschlag laut Landler „ohne nachvollziehbare Begründung von oben gekappt worden ist“, ist für sie und andere Gläubige extrem unbefriedigend. „Es hieß lediglich, dass dieses System laut Kardinal Marx kirchenrechtlich nicht mehr vorgesehen ist.“

Immerhin setze man sich mit viel ehrenamtlichem Engagement für die Kirche ein. „Mit dem kollegialen Leitungssystem hätten wir auch viele Aufgaben und Verantwortung übernommen. Aber da ist es ja klar, dass wir dies auf Augenhöhe mit Hauptamtlichen machen und Entscheidungen gemeinsam treffen wollen.“ Dies sei vom Ordinariat aber offensichtlich nicht gewollt. Die Pressestelle des Ordinariats geht auf die Frage unserer Zeitung, was gegen das kollegiale Leitungssystem spreche – welches übrigens in anderen bayerischen Pfarrverbänden praktiziert wird –, nicht ein. „Aus unserer Sicht ist nichts mehr hinzuzufügen“, schreibt Sprecherin Franziska Holzfurtner.

Ordinariat weigert sich, Argumente zu nennen

Diakon Joachim Baumann bedauert das Vorgehen des Ordinariats ebenfalls. „Ich teile da schon die Ansicht von Frau Landler“, sagt er. Immerhin wollte auch er bleiben – „narrisch gern sogar“, betont er. „Ich blicke auf sieben schöne und intensive Jahre zurück. Und eigentlich würde es jetzt erst so richtig losgehen.“ Denn Seelsorge sei eine tiefgehende Arbeit, die Vertrauen brauche, welches auf allen Seiten erst wachsen müsse. „Das Ordinariat beendet nun etwas, was richtig gut funktioniert hat“, bedauert er.

Pfarrer Wurzer übernimmt 2023 die Leitung des Pfarrverbands Gaißach-Reichersbeuern

Auf mehrfache Anfrage unserer Zeitung nennt die Pressestelle des Ordinariats keine Gründe. „Es wurde bereits letztes Jahr mitgeteilt, dass die bestehende Konstellation in der Leitung des Pfarrverbandes nur bis Ende 2023 Bestand haben würde“, antwortet Holzfurtner per E-Mail. Auf die erneute Nachfrage nach Argumenten, die gegen eine Verlängerung sprächen, gibt sie in einem Telefongespräch keine Antwort. Es zähle lediglich das Ergebnis, „dass Pfarrer Wurzer die Position übernimmt“. Die Sprecherin betont, dass „die Gläubigen im Pfarrverband Gaißach-Reichersbeuern, der Pfarrei Sachsenkam und umliegenden Pfarrverbänden ihre Perspektive einbringen konnten“. Allerdings, ohne dass diese berücksichtigt wurde. „Dazu äußern wir uns nicht“, so die Erzdiözese.

Landler und Baumann möchten allerdings klarstellen, dass sie froh sind, dass der PV ab Januar wieder einen Seelsorger bekommt. Pfarrer Manfred Wurzer leitet aktuell noch den Pfarrverband in Egling. „Wir wollen nun nach vorne schauen und hoffen mit Pfarrer Wurzer auf einen guten gemeinsamen Weg“, sagt Landler. Bisher habe es ein erstes positives Gespräch gegeben. Was Landler allerdings auch wundert, ist die Tatsache, dass Pfarrer Wurzers Stelle bisher auf fünf Jahre befristet ist. „Ich verstehe nicht, warum es jetzt wieder eine Befristung geben muss, wir brauchen ja einen Pfarrer.“ Baumann kennt Wurzer übrigens schon seit dem Studium. „Ich habe versucht, Brücken zu den Pfarrgemeinderäten zu bauen und Kontakte zu knüpfen. Pfarrer Wurzer kann für die ganze Lage nichts. Ich hoffe, dass alle gut zusammenwachsen.“

Sachsenkam bleibt eigenständige Pfarrei

Ein weiterer Punkt, der zur Debatte stand: die Eingliederung von Sachsenkam in den PV. Denn auch Sachsenkam steht als kleine eigenständige Pfarrgemeinde aktuell ohne Pfarrer da. „Sowohl Sachsenkam als auch wir haben uns für eine Zusammenlegung ausgesprochen. Aber auch das wurde von oben kommentarlos abgelehnt.“ Der Plan: Pfarrer Wurzer sollte auch Leiter der Pfarrgemeinde Sachsenkam sein. „Wieso es keine Zusammenlegung gibt, wurde uns auch nicht begründet. Nur gesagt, dass wir ja unverbindlich zusammenarbeiten könnten“, schildert Landler. Und auch zu diesem Punkt schweigen die Entscheidungsfinder der Erzdiözese München-Freising. Wohin der neue Weg von Diakon Baumann geht, ist noch nicht ganz gewiss. „Ich habe etwas in Aussicht gestellt bekommen, aber noch keine endgültige Anweisung bekommen.“

Kommentar: „Kein Wille zur Veränderung“ Wieso arbeitet das Ordinariat gegen die Gläubigen vor Ort? Die Kirche kann sich im Isarwinkel noch über einige Anhänger freuen – nach all den Missbrauchsskandalen keine Selbstverständlichkeit. Die Treue der Menschen ist das Ergebnis einer gelungenen Seelsorge und guter Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen im Dorf. Diakon Baumann hat mit seiner Aussage „Die Kirche kann sich nur von unten ändern“ nicht Unrecht. In Reichersbeuern hätte man dafür den nötigen Nährboden: engagierte Pfarrverbandsmitglieder, eine zusammengewachsene Kirchengemeinde und einen modernen, den Menschen zugewandten Diakon. Jetzt war die Zeit gekommen, Weichen für die Zukunft zu stellen. Das Ordinariat hätte zeigen können, dass es Ja zu einer zeitgemäßen, transparenten Kirche sagt. Ja zum Mitgestaltungsrecht der Gläubigen. Stattdessen werden Vorschläge kommentarlos abgeschmettert. Mit dieser unschönen Machtdemonstration hat das Ordinariat die Ehrenamtlichen verletzt. Und erneut verpasst, den Kirchgängern auf Augenhöhe zu begegnen. Es sind genau diese verbohrten, hierarchischen Strukturen, die zu der Flut an Austritten führen. Überdies lässt die öffentliche Kommunikation der Erzdiözese zu wünschen übrig. Sie hat abermals gezeigt, dass ein Wille zur Veränderung nicht in den oberen Reihen angekommen ist. Das ist fatal. (Felicitas Bogner)

