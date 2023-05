Acht Männer unterkühlt vom Wank gerettet – Schutzraum verschlossen – Wirt hat Verirrte nicht gehört

Von: Josef Hornsteiner

Teilen

Kalt und neblig ist es am Samstagabend an der Wank-Bergstation. © Bayerische Zugspitzbahn

Acht Inder haben sich Samstag in der Früh zum Gipfel des Wanks aufgemacht – mitten in der Nacht musste die Bergwacht sie retten. Das Problem: Der Schutzraum im Wankhaus war verschlossen.

Garmisch-Partenkirchen – Das hätte schlimm ausgehen können: In der Nacht auf Sonntag haben sich acht indische Staatsbürger möglicherweise auf dem Wank verirrt. Am Samstag um 6 Uhr morgens waren sie aufgebrochen in Richtung des Partenkirchner Hausbergs. Nachts um 1 Uhr mussten sie von der Bergwacht völlig unterkühlt ins Tal gebracht werden. Was dazwischen passiert ist, kann die Polizei bisher nicht genau sagen. Sie ermittelt aktuell – weil es auch um die Frage geht, wieso der Schutzraum der DAV-Hütte Wankhaus nicht geöffnet war.

Ausrüstung war gelinde gesagt eigentlich nicht vorhanden. Nur eineinhalb Liter Wasser hatten die acht Wanderer aus Indien dabei, teilt Polizeisprecher Paul Klette mit. Wo die Männer zwischen Tourbeginn und Notruf – satte 18 Stunden liegen dazwischen – unterwegs waren oder was sie gemacht haben, das prüfen die Beamten nun. Laut Polizei wollten sie gegen 21.30 Uhr bei Schlechtwetter und Temperaturen gegen null Grad im Wankhaus Schutz suchen – standen aber vor verschlossenen Türen. „Wir haben geschlafen, ich habe nichts gehört“, sagt Hüttenwirt Max Gröbl auf Tagblatt-Nachfrage. Auch in den Stunden davor sei ihm keine Gruppe rund um das Wankhaus aufgefallen.

Wankhaus bis 1. Juni geschlossen - da kommen die neuen Pächter

Er sei erst wach geworden, als gegen Mitternacht ein Bergwacht-Kamerad mit Stirnlampe auf seiner Terrasse stand. Die Hütte sei zurzeit in keiner Weise für eine Übernachtung geeignet, sagt Gröbl. Der Grund: Am 1. Juni, also in etwa zwei Wochen, läuft der Pachtvertrag aus, neue Wirte kommen. „Wir haben alles ausgeräumt, da sind keine Betten, da ist nichts mehr drin. Da kann man nicht mehr übernachten.“ Das Haus macht er auch bis 1. Juni nicht mehr auf. Bis die neuen Pächter kommen.

Weil die Inder in Not sich nicht mehr zu helfen wussten, setzten sie gegen Mitternacht den Notruf ab. Zwischen Bergwacht Garmisch-Partenkirchen und der technischen Leitung der Bayerischen Zugspitzbahn herrscht bei Notfällen eine direkte Absprache, erklärt Verena Tanzer, Sprecherin des Bergbahnunternehmens. Karl Dirnhofer, Technischer Leiter, besprach die Lage mit den Bergrettern, ob eine Bergung mit Unterstützung der Bahn möglich und überhaupt sinnvoll sei.

(Unser GAP-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Mitarbeiter der Bayerischen Zugspitzbahn nehmen Wankbahn für Retter in Betrieb - mitten in der Nacht

In diesem Fall blieb den Handelnden nichts anderes übrig. Die acht Unterkühlten mussten geholt werden, doch mit dem Auto kann die Bergstation nicht erreicht werden. Somit fuhren Dirnhofer samt Kollegen mit einem Geländewagen zur Mittelstation, wo sich der Antrieb der Wankbahn befindet. Eine Person musste dort für die Steuerung der Bahn bleiben, die andere fuhr mit zwei Bergwacht-Kameraden zum Gipfel hinauf. Für den Transport wurden fünf Kabinen benutzt, um die acht Personen bis zur Mittelstation und von dort aus mit einem Transportwagen der Bergwacht gegen 1 Uhr morgens ins Tal zu bringen.

Nun ermittelt die Polizei den genauen Hergang des Irrwegs, zumal dem Vernehmen nach eine Anzeige gegen den Hüttenwirt wegen unterlassener Hilfeleistung im Raum steht. Einen rechtlichen Anspruch auf einen offenen Schutzraum im Wankhaus gibt es allerdings keinen, erklärt Thomas Bucher, Pressesprecher des Deutschen Alpenvereins. Das Wankhaus gehört der Kategorie 2 an. Bedeutet: Eine einfache, saisonal bewirtete Hütte für Bergsteiger und geübte Alpinwanderer mit Not- und Schutzraum. „Doch hat sie eine Sonderstellung, da sie sich in direkter Nähe zur Bergstation befindet“, erklärt Bucher. Somit gibt es am Wankhaus kein „besonderes bergsteigerisches Interesse“, dass einen Schutzraum verpflichtet. Das müssen nur Unterkünfte der Kategorie 1 vorweisen: Biwaks, die an abgelegenen Orten im alpinen Gelände geöffnet haben müssen – wie am Jubiläumsgrat im Wetterstein.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen finden Sie auf Merkur.de/Garmisch-Partenkirchen.