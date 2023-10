S-Bahn-Chaos: Flughafen-Bahnen drei Wochen lang nicht in Betrieb – so kommen Sie zum Airport

Von: Frederic Rist

Die Deutsche Bahn kündigt ab Donnerstag, 19. Oktober, umfangreiche Bauarbeiten und Sperrungen auf den Linien S1 und S8 in Richtung Flughafen an.

München – Es stockt mal wieder bei der Deutschen Bahn. Wegen Gleiserneuerungen am Flughafen und Weichenerneuerungen in Ismaning wird der Betrieb der Flughafen-S-Bahnlinien S1, S8 und RE22 ab Donnerstag, 19. Oktober, für etwa drei Wochen eingestellt. Die Bauphase wird in drei Abschnitte unterteilt. Der Flughafenbahnhof ist in dieser Zeit ausschließlich mit Bussen zu erreichen, wie die Deutsche Bahn am Dienstag, 17. Oktober, mitteilte. Darüber hinaus müssen die Fahrgäste im Oktober und November mit massiven Einschränkungen auf der Stammstrecke rechnen. Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

Wegen Bauarbeiten sind die S-Bahn-Linien am Flughafen für rund drei Wochen gesperrt. Ab Donnerstag, 19. Oktober, kommt es zu nächtlichen Streckensperrungen und Fahrplanänderungen. © IMAGO/Zoonar.com/Markus Mainka

Flughafen-Linie S8: Die Bauarbeiten und Fahrplanänderungen im Überblick

Von Donnerstag, 19. Oktober, bis Sonntag, 22. Oktober: Aufgrund von Vorarbeiten an den Weichen kommt es nachts zwischen 21:55 Uhr und 3:55 Uhr auf der S8 zu Fahrplanänderungen, Zugausfälle und Schienenersatzverkehr zwischen Johanneskirchen/Ismaning und Flughafen.

Aufgrund von Vorarbeiten an den Weichen kommt es nachts zwischen 21:55 Uhr und 3:55 Uhr auf der S8 zu Fahrplanänderungen, Zugausfälle und Schienenersatzverkehr zwischen Johanneskirchen/Ismaning und Flughafen. Von Montag, 23. Oktober, bis 3. November: Der gesamte Zugverkehr wird ab Montagabend (23 Uhr) auf der Linie S8 zum Flughafen eingeschränkt. Zwischen Ismaning/Johanneskirchen und dem Flughafenterminal wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Fahrzeit verlängert sich um etwa 45 Minuten. In der Nacht zwischen 22.30 Uhr und 4 Uhr besteht Schienenersatzverkehr zwischen Johanneskirchen/Ismaning und dem Flughafen-Terminal.

Der gesamte Zugverkehr wird ab Montagabend (23 Uhr) auf der Linie S8 zum Flughafen eingeschränkt. Zwischen Ismaning/Johanneskirchen und dem Flughafenterminal wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Fahrzeit verlängert sich um etwa 45 Minuten. In der Nacht zwischen 22.30 Uhr und 4 Uhr besteht Schienenersatzverkehr zwischen Johanneskirchen/Ismaning und dem Flughafen-Terminal. Von 3. November bis 13. November: Zwischen dem Besucherpark und dem Flughafenterminal verkehren im 10-Minuten-Takt Shuttlebusse. Zusätzlich wird in den Nächten von Freitag auf Samstag, 3. und 4. November, sowie Samstag auf Sonntag, 4. und 5. November, zwischen 21.30 Uhr und 3.00 Uhr ein 40-Minuten-Takt auf der S8 zwischen Ostbahnhof und Ismaning eingeführt. Ab Ismaning besteht Anschluss an den Schienenersatzverkehr zum Flughafenterminal.

Flughafen-Linie S1: Die Bauarbeiten und Fahrplanänderungen im Überblick

Von Montag, 23. Oktober, bis 3. November: Vier Kilometer neue Gleise und weitere 750 Meter neue Schienen am Flughafen: Aufgrund von umfangreichen Bauarbeiten kommt es ab Montagabend (23 Uhr) zu Einschränkungen im Zugverkehr zum Flughafen. Die RE22 zwischen Freising und Flughafen entfällt komplett . Die S 1 verkehrt im 40-Minuten-Takt abwechselnd zwischen Neufahrn und Freising sowie zwischen Neufahrn und dem Besucherpark. Zwischen dem Besucherpark und dem Flughafen-Terminal verkehrt im 10-Minuten-Takt ein Pendelbus. Die Fahrzeit verlängert sich in dieser Zeit um etwa 16 Minuten. In den Nächten besteht jeweils zwischen 22.30 und 4 Uhr Schienenersatzverkehr zwischen Neufahrn und dem Flughafen-Terminal.

Vier Kilometer neue Gleise und weitere 750 Meter neue Schienen am Flughafen: Aufgrund von umfangreichen Bauarbeiten kommt es ab Montagabend (23 Uhr) zu Einschränkungen im Zugverkehr zum Flughafen. Die zwischen Freising und Flughafen . Die S 1 verkehrt im 40-Minuten-Takt abwechselnd zwischen Neufahrn und Freising sowie zwischen Neufahrn und dem Besucherpark. Zwischen dem Besucherpark und dem Flughafen-Terminal verkehrt im 10-Minuten-Takt ein Pendelbus. Die Fahrzeit verlängert sich in dieser Zeit um etwa 16 Minuten. In den Nächten besteht jeweils zwischen 22.30 und 4 Uhr Schienenersatzverkehr zwischen Neufahrn und dem Flughafen-Terminal. Von 3. November bis 13. November: In diesem Zeitraum entfällt der gesamte S-Bahn-Verkehr. Zwischen Neufahrn und Flughafen Terminal wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Fahrzeit verlängert sich um etwa 21 Minuten.

